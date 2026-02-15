Milano-Cortina 2026: Madalyalar Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Spor

Milano-Cortina 2026: Madalyalar Sahiplerini Buldu

15.02.2026 01:12
2026 Kış Olimpiyatları'nda 8 branşta madalyalar dağıtıldı, tarihi başarılar yaşandı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 8 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

İtalya'daki oyunların 8. gününde alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, serbest stil kayak, kısa kulvar sürat pateni, skeleton, kayakla atlama ve sürat pateni branşlarında 8 madalya mücadelesi yapıldı.

Brezilyalı Lucas Pinheiro Braathen, alp disiplini erkekler büyük slalomda 1 dakika 13.92 saniyeyle altın madalya alarak ülkesine kış olimpiyatları tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı. Bu kategoride İsviçreli sporcular Marco Odermatt gümüş ve Loic Meillard bronz madalya elde etti.

Biatlon kadınlar 7,5 kilometre sprintte altın madalya, 20.40.8'lik süresiyle Norveçli Maren Kirkeeide'nin oldu. Bu dalda Fransız biatletler Oceane Michelon gümüş, Lou Jeanmonnot bronz madalya aldı.

Kayaklı koşu kadınlar 4x7,5 kilometre bayrak kategorisinde Norveç, 1.15.44.8'lik zamanıyla altın madalyaya ulaştı. Müsabakada İsveç gümüş ve Finlandiya bronz madalya kazandı.

Sürat pateni erkekler 500 metrede ABD'li Jordan Stolz, 33.77 saniyeyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı. Hollandalı Jenning de Boo'nun gümüş madalya elde ettiği yarışta Kanadalı Laurent Dubreuil ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Avustralyalı Anthony Jakara, serbest stil kayak kadınlar çiftler moguls finalinde 20 puanla altın madalya elde etti. ABD'li Jaelin Kauf gümüş, aynı ülkeden Elizabeth Lemley bronz madalyayı boynuna taktı.

Kayakla atlama erkekler büyük tepe kategorisinde Sloven Domen Prevc, 301,8 puan toplayarak altın madalya aldı. Japon Ren Nikaido gümüş, Polonyalı Kacper Tomasiak bronz madalyayla günü bitirdi.

Avusturyalı Janine Flock, 3.49.02'lik derecesiyle skeleton kadınlar kategorisinde altın madalya kazanan isim oldu. Alman sporcular Susanne Kreher gümüş ve Jacqueline Pfeifer bronz madalya alarak podyuma çıktı.

Günün son madalyaları ise kısa kulvar sürat pateni erkekler 1500 metrede verildi. Bu kategoride Hollandalı Jens van 't Wout altın, Güney Koreli Hwang Dae-heon gümüş ve Letonyalı Roberts Kruzbergs bronz madalyayla günü tamamladı.

Oyunların 8. gününde ayrıca curling ve buz hokeyi müsabakaları da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Milano, Spor, Son Dakika

