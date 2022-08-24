Milas Gençlikspor lige hazırlanıyor - Son Dakika
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Milas Gençlikspor lige hazırlanıyor

24.08.2022 13:07
Milas Gençlikspor lige hazırlanıyor

Milas Gençlik Spor Başkan Yardımcısı Şafak Kaya, yeni sezon öncesi kulüp olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Milas Gençlik Spor Başkan Yardımcısı Şafak Kaya, yeni sezon öncesi kulüp olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kaya, "Geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine sporseverlere seyir zevki yüksek ve Milas'ta yaşayan sporcu kardeşlerimizden bir takım oluşturmak istiyoruz" dedi.

Muğla Süper Amatör Küme Ligi'nin başlamasına sayılı günler kaldı. Ligde mücadele edecek olan takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Amatör Lig'de Milas'ı temsil edecek olan Milas Gençlikspor Kulübü adına Başkan Yardımcısı Şafak Kaya önemli açıklamalarda bulundu.

2022 - 2023 futbol sezonu için antrenör olarak Mustafa İçöz ile anlaştıklarını belirten Kaya, "Yardımcı antrenör ve kaleci antrenörü olarak İsmail Alptekin, kondisyoner olarak Sercan Günay hocalarımız ile anlaşmış bulunmaktayız. Sezonunun tüm sporseverlere hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine sporseverlere seyir zevki yüksek ve Milas'ta yaşayan sporculardan bir takım oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Kaya, " Önceliğimiz kadromuzu koruyup, eksik olan bölgelerimizi güçlendirmektir. Bunun yanı sıra takımımızda olan ve gelmek isteyen genç arkadaşlarımızın gelişimi için bir takım özel çalışmalarımız olacak. Genç sporcu kardeşlerimize kapımız her zaman açıktır. Yakın tarihte yaş guruplarına göre seçmeler düzenliyor olacağız. Kamuoyu biliyor ki Milas Gençlikspor bir akademi olma yolunda hızla ilerlemekte. Tüm yaş guruplarında lige katılan tek takım olmanın ve ligi bitirmenin gururunu yaşamaktayız. Yakın zaman da yönetim kurulumuzu daha da güçlendirmek için genel kurul yapıp 17 olan sayımızı üst seviyelere çıkarıp yürütme kurulu oluşturarak hedeflerimize ulaşmayı planlamaktayız" dedi.

"Başkanımız Ersin Köksal'ın vizyon ve bilgisi, yönetim kurulumuzun heyecanı, bilgi ve becerisiyle birleşince çocuklarımıza, genç kardeşlerimize destek olmanın mutluluğunu her yerde yaşamaktayız" diyerek açıklamasını sürdüren Kaya, "Kulübümüz sadece bir spor kulübü değildir. Sosyal sorumluluk projeleri de yapmaktadır. Toplumun her kesimine dokunmayı öncelik haline getirmeyi bunun için okullarımız ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak gerçekleştireceğiz. Bu projelerimizi de yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Popülist yaklaşımlar yerine gerçekçi uygulanabilir yaklaşımlar, gerçekçi projeler önceliğimiz olacaktır. Genç sporcu kardeşlerimizin kulübümüzü öncelikle tercih etme sebebi budur. Her zaman dediğimiz gibi bu ülkenin çocuk ve gençlerine güveniyoruz. Gelecek gençliğin" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Şafak Kaya, gençlik, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milas Gençlikspor lige hazırlanıyor - Son Dakika

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