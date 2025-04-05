Milli Atıcılardan Olimpiyat Hedefi

- Milli sporcular Dikeç ve Tarhan'ın hedefi yeni şampiyonluklar

Milli sporcu Yusuf Dikeç:

" Türkiye, atıcılık branşında dünyanın en iyi 3-5 ülkesin içinde yer alıyor"

" Los Angeles'ta en az 3 madalya diyorum ben, çünkü bu madalyalara çok uzak değiliz ve biz bunu başarabiliriz"

"40'ın üzerinde ülkenin katıldığı yarışmada tarihinde ilk kez hem gençler ham de büyüklerde Avrupa'nın en iyi takımı seçildik"

"Hedefiniz büyükse çalışma ve çabalarınız da büyük olmalı"

Şevval İlayda Tarhan:

"Bundan sonraki performanslarımızın da artarak katlanmasını bekliyoruz"

İlk uluslararası şampiyonada üçüncü olan gençlerden Asya Yılmaz:

"Hedefim dünya kupasında derece yapmak olacak"

MERSİN - Milli sporcular Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, bu yıl içinde yapılacak olan Almanya ve Mısır'daki Atıcılık Dünya Kupası Şampiyonalarına hazırlanırken, diğer taraftan da 2028 olimpiyatları için kendilerini zinde tutuyor. 2028 yılında ABD'de yapılacak olimpiyatlara değinen Dikeç, oraya tam kadro katılarak en az 3 madalya alıp Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedeflediklerini söyledi.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye önemli bir başarı kazandıran milli sporcular Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 10 Metre Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası yapılacak olan Mersin Erdemli'deki isimleri verilen olimpik atıcılık kompleksinde antrenman yaptı. Genç sporcularla birlikte Mayıs sonu ile Haziran başında Almanya'nın Münih kentinde yapılması planlanan dünya kupası müsabakasına hazırlanan ikili, Avrupa'da elde edilen başarıdan, 2028 yılında ABD'de yapılacak olimpiyatlara kadar açıklamalarda bulundu.

Baın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli sporcu Yusuf Dikeç, "2024 Paris Olimpiyatlarında elde edilen başarı ve alınan madalyalardan sonra hem Türkiye'de hem de dünyada atıcılık sporuna karşı bir farkındalık oluştu, insanlar atıcılık sporunu tanımış oldular. Bakanımıza da söyledim. Olimpiyatların hakkını inkar etmemek lazım. 'Bizim Türkiye'deki olimpiyatlardaki başarımızın yıllardır lokomotifliğini yapan birincisi güreşti ikincisi halterdi artık bunun yanına atıcılığı da ekleyeceğiz' dedim. Bakanımız artık üçüncü branşımızın olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'nın en iyi takımı seçildik"

20 gün önce yapılan Avrupa Şampiyonasının güzel geçtiğine değinen Dikeç, "40'ın üzerinde ülkenin katıldığı yarışmada tarihinde ilk kez hem gençler ham da büyüklerde Avrupa'nın en iyi takımı seçildik. 4 altın, 2 gümüş, 2 bronz olmak üzere 8 madalya aldık. Bu da atıcılık sporunun Türkiye'de belli bir yerlere geldiğini gösteriyor. Çünkü gençler bu başarıları örnek alıyor. Bu başarıdan önce haftada ya da günde bir saat çalışan gençler, artık antrenmanlarını günlük 2-3 saate çıkarttı. Önlerinde başarıyı yakalamış ve kazanmış iyi bir örnek var. Kendilerinin de yapabilecekleri bir örnek var. Bu da artık gençleri motive ediyor. Eskiden yarışmalara gittiğimizde sıkıntılar yaşardı. Son yıllarda elde edilen başarılardan dolayı sıkıntılar geride kaldı. Müsabakalara giden sporcular kendini daha güçlü hissediyor. Birincisi miks bayan erkek ve tabanca erkek olarak gerçekten artık dünyada ve Avrupa'da iyi yerdeyiz. Bundan 10 yıl önce insanlar yurda döndüğümüz zaman bana soruyorlardı bu branşta dünyada en iyi ülkesi hangisi diye, biz de örnek gösteriyorduk. Tabii şu an sordukları zaman atıcılık branşında Türkiye dünyanın en iyi 3-5 ülkesinin içinde yer alıyor diyebiliyoruz. Bunu ben değil alınan madalyalar söylüyor" şeklinde konuştu.

"Olimpiyatlarda hedef en az 3 madalya"

2028 yılında Los Angeles Olimpiyatlarına tam kadro ile gideceklerine dikkat çeken Dikeç, "Los Angeles' ta en az 3 madalya diyorum ben. Çünkü bu madalyalara çok uzak değiliz ve biz bunu başarabiliriz. Çünkü iyi bir ekibimiz var. Herkes başarıyı yakalamak için canla başla çalışıyor. Sporcularımız iyi bir rüzgar yakaladı ve iyi bir motive olmuş durumdalar. Onlar çok hevesler bunlar da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Şu anda Haziran ayının başında Almanya'da yapılacak dünya şampiyonası olduğunu belirten Dikeç, Erdemli'deki yapılacak olan Türkiye şampiyonasıyla hem onun seçmesinin hem de Kasım ayında ise Mısır'ın Kahire kentinde yapılacak olan Havalı Silahlar Dünya Şampiyonası'nın seçmelerinin yapılacağını kaydetti.

"Hedefiniz büyükse çalışma ve çabalarınız da büyük olmalı"

Dünya kupalarına iyi bir takımla gideceklerini ve elleri boş dönmeyeceklerine inandığını da aktaran Dikeç, "Başarının ardında tabi ki emek olmadan hiçbir şey olmuyor. Sporcu iyi ve yetenekli olabiliyor ancak çok çalışmadan başarıya ve sonuca ulaşmak çok zor. Bu yüzden yetenekli sporcu bulacaksınız iyi bir çalışma şartı sağlayacaksınız. Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük poligonu Mersin'de. Tabii bu poligondan dünya ve Avrupa şampiyonları çıkacak ve çıkmaya da başladı. Eğer başarıya ulaşmak istiyorsanız mutlaka çok çalışmanız lazım zamanınız harcayıp antrenmanlarınızı aksatmamanız lazım. Hedefiniz büyükse çalışma ve çabalarınız da büyük olmalı" diyerek sözlerini tamamladı.

Şevval İlayda Tarhan: "Performanslarımızın artarak katlanmasını bekliyoruz"

Mersin'deki Türkiye Kupası'na katılmanın heyecanını yaşayan Şevval İlayda Tarhan ise "Uzun zamandır uluslararası müsabakaların yoğunluğundan dolayı ulusal müsabakalarda yer alamıyorduk. Önümüzdeki birkaç gün içinde havalı silahlar üzerine müsabakalarımız var. Müsabakada Yusuf abi de ben de yer alacağız. Yurt içindeki müsabaka yurt dışından daha fazla heyecan veriyor. Mayıs sonu haziran başında Almanya'nın Münih kentinde yapılacak dünya kupası müsabakası var. Dünya şampiyonası tadında güzel bir müsabaka olacak. Bizim için önemli. Oraya hazırlanıyoruz ardından da ateşli silahlar Avrupa şampiyonamız var oraya hazırlanıyoruz. Bunun için çok çalışıp antrenmanlarımızı yapıyoruz. En son Avrupa şampiyonasında Türkiye totaldeki sıralamada birinci sırada idi. Mutlu döndük. Bazıları beklediğimiz sonuçlardı, bazıları da sürpriz oldu. Bizim için çok keyifli bir müsabakaydı. Bundan sonraki performanslarımızın da artarak katlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk şampiyonada Avrupa 3.'sü oldu

3 yıldır atıcılık sporu ile uğraşan ilk uluslararası şampiyonada üçüncü olan gençlerden Asya Yılmaz, Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan gibi iki başarılı sporcuları kendisine örnek aldığını söyledi.

Hedefinde önce Avrupa şampiyonluğu ardından da onlar gibi ileriki zamanlarda olimpiyatlardan madalya ile dönmek istediğini vurgulayan Yılmaz, " Estonya'da yapılan benim de ilk yurt dışı müsabakam Avrupa şampiyonasında gençlerde Avrupa üçüncüsü oldum. Şu anda ise mayıs sonu haziran başında Almanya'nın Münih kentinde yapılacak dünya gençler kupası seçmelerine hazırlanıyorum. Hedefim dünya kupasında derece yapmak olacak" dedi.