Milli atlet Dilek Koçak, 800 metrede yıldızlar Türkiye rekorunu kırdı - Son Dakika
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Milli atlet Dilek Koçak, 800 metrede yıldızlar Türkiye rekorunu kırdı

15.05.2022 19:28
Milli atlet Dilek Koçak, 800 metrede yıldızlar Türkiye rekorunu kırdı

Milli atlet Dilek Koçak, Mersin'de düzenlenen Olimpik Deneme Yarışması'nda 800 metrede 2.06.95'lik derecesiyle yıldızlar Türkiye rekorunu kırdı.

Milli atlet Dilek Koçak, Mersin'de düzenlenen Olimpik Deneme Yarışması'nda 800 metrede 2.06.95'lik derecesiyle yıldızlar Türkiye rekorunu kırdı.

Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde yarışmacılar, branşlarında ter döktü.

Kadınlar 800 metrede piste çıkan sporculardan Dilek Koçak, 2.06.95'lik derecesiyle 2.07.10'la Merve Aydın'a ait yıldızlar Türkiye rekorunu geliştirdi.

17 yaşındaki milli atlet, yarışın ardından büyük sevinç yaşadı.

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Nevin Yanıt, Türkiye, Mersin, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli atlet Dilek Koçak, 800 metrede yıldızlar Türkiye rekorunu kırdı - Son Dakika


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