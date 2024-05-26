Ersu Şaşma Almanya'da birinci oldu, Mehmet Çelik ise 3. sırayı aldı - Son Dakika
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Spor

Ersu Şaşma Almanya'da birinci oldu, Mehmet Çelik ise 3. sırayı aldı

Ersu Şaşma Almanya\'da birinci oldu, Mehmet Çelik ise 3. sırayı aldı

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre, milli atlet Ersu Şaşma, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Anhalt yarışmasında erkekler sırıkla atlamada birinci oldu. Şaşma, Dessau kentindeki yarışmada 5,82 metrelik atlayışıyla podyumun zirvesine çıktı. Diğer bir milli atlet Mehmet Çelik ise Belçika'da yapılan IFAM yarışmasında erkekler 1500 metrede 3. sırayı aldı.

26.05.2024 22:57
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Almanya'daki Uluslararası Anhalt yarışmasında mücadele eden milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Ersu, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinliğe katıldı.

Ersu, Dessau kentinde düzenlenen yarışmadaki 5,82 metrelik atlayışıyla podyumun zirvesine çıktı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan IFAM yarışmasında piste çıkan Mehmet Çelik ise 3 dakika 35.35 saniyelik zamanıyla erkekler 1500 metrede 3. sırayı aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ersu Şaşma Almanya'da birinci oldu, Mehmet Çelik ise 3. sırayı aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ersu Şaşma Almanya'da birinci oldu, Mehmet Çelik ise 3. sırayı aldı - Son Dakika
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