Ersu Şaşma Almanya\'da birinci oldu, Mehmet Çelik ise 3. sırayı aldı

Spor

Almanya'daki Uluslararası Anhalt yarışmasında mücadele eden milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Ersu, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinliğe katıldı.

Ersu, Dessau kentinde düzenlenen yarışmadaki 5,82 metrelik atlayışıyla podyumun zirvesine çıktı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan IFAM yarışmasında piste çıkan Mehmet Çelik ise 3 dakika 35.35 saniyelik zamanıyla erkekler 1500 metrede 3. sırayı aldı.