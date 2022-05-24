Milli atlet Kars'ta çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
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Milli atlet Kars'ta çiçeklerle karşılandı

24.05.2022 09:12
Milli atlet Kars'ta çiçeklerle karşılandı

Fransa'nın Normandy kentinde yapılan "Okullararası Dünya Şampiyonası'nda 3 bin metreyi 8.16 saniye ile koşarak, 36 yıllık rekoru kırarak Dünya 3'üncüsü olan milli atlet, memleketi Kars'ta davul-zurna ve çiçeklerle karşılandı.

Fransa'nın Normandy kentinde yapılan "Okullararası Dünya Şampiyonası'nda 3 bin metreyi 8.16 saniye ile koşarak, 36 yıllık rekoru kırarak Dünya 3'üncüsü olan milli atlet, memleketi Kars'ta davul-zurna ve çiçeklerle karşılandı.

Haydar Aliyev Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Utku Göler, 16 Mayıs 2022 tarihinde Fransa/ Normandy 'de yapılan "Okullar Arası Dünya Şampiyonası"nda 3 bin metrede Türkiye'yi başarıyla temsil etmişti. Dünya 3'üncüsü olan Utku Göler, Kars Harakani Havaalanı'nda Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Nedim Aslan, Antrenörü Bahattin İnce, ailesi ve sevenleri tarafından karşılandı. Halayların çekildiği karşılamada, duygu dolu anlar yaşandı.

Milli atlet Utku Göler, daha sonra havaalanından ayrılarak kent merkezine döndü. - KARS

Milli atlet Kars'ta çiçeklerle karşılandı
Milli atlet Kars'ta çiçeklerle karşılandı
Milli atlet Kars'ta çiçeklerle karşılandı
Milli atlet Kars'ta çiçeklerle karşılandı
Milli atlet Kars'ta çiçeklerle karşılandı
Milli atlet Kars'ta çiçeklerle karşılandı
Milli atlet Kars'ta çiçeklerle karşılandı

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Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Fransa, Milli, Kars, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli atlet Kars'ta çiçeklerle karşılandı - Son Dakika


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