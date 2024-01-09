Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları\'na altın madalya hedefiyle gidiyor

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, "Tek hedefimiz altın madalya" dedi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzlenen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılan ve sporcuları destekleyen Buse Naz Çakıroğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Antrenmanlarının devam ettiğini belirten Çakıroğlu, "Aktif olarak milli takım kampında antrenmanlarımız devam ediyor. Nisan ayında Paris Olimpiyatları öncesinde bir Avrupa Şampiyonası olacak orada yarışarak şu an aslında formumuzu ve hangi durumda olduğumuzu kontrol etmek istiyoruz. Hazırlıklar çok iyi ilerliyor. Tokyo'dan sonra kadın boksunda yükselişe geçtik. Hala daha da yükselişe geçmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Paris'e çok büyük umutlar besleyerek gidiyoruz"

Tokyo'ya göre daha tecrübeli ve sakin olduğunu ve Paris'te altın madalyayı alarak kariyerine devam etmek istediğini dile getiren milli boksör, "Paris için 4 vizemiz var. 6 sıklette olimpiyatlarda yarışıyor kadınlar ve son iki sıkletimiz, o iki kiloda da tamamlayıp 6'da 6 olarak gitmek istiyoruz. Bunu yapabilir miyiz? Çok da kolay bir şekilde yapabiliriz. Paris'e de çok büyük umutlar besleyerek gidiyoruz. Bu sefer yarım kalan altını tamamlayacağız. Benim için Tokyo biraz daha heyecanlı ve küçük olduğum bir süreçti. Üzerinden 3,5 yıl geçti. Şuan tecrübe olarak çok daha iyi durumdayız. Orada altın madalya alıp kariyerimize o şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tek hedefimiz altın madalya"

Hedefinin altın madalya olduğunu vurgulayan Buse Naz Çakıroğlu, "Arkanızda milyonlar sizi destekliyorsa kendinize daha çok inanıyorsunuz, yapabileceğinizin daha çok farkında oluyorsunuz. Favori görülmek benim için çok daha motive kaynağı. O yüzden çok fazla stresli değilim. Tek hedefimiz altın madalya" şeklinde konuştu. - KOCAELİ