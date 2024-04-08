Milli boksör Sıla Üçyıldız, Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile dönmek istiyor - Son Dakika
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Milli boksör Sıla Üçyıldız, Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile dönmek istiyor

Milli boksör Sıla Üçyıldız, Avrupa Şampiyonası\'ndan madalya ile dönmek istiyor

Milli boksör Sıla Üçyıldız, büyükler kategorisinde ilk kez katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda madalya almayı hedefliyor. 15 yaşında boksa başlayan Sıla, deprem nedeniyle bir süre ara vermek zorunda kaldıktan sonra tekrar çalışmalara başladı. Sıla, milli takımla birlikte Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdürüyor ve Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olmayı hedefliyor.

08.04.2024 13:19  Güncelleme: 13:19
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Milli boksör Sıla Üçyıldız, büyükler kategorisinde ilk kez katılacağı Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile dönmek istiyor.

Boksa zayıflamak için 15 yaşında başlayan Sıla, hocasının da teşvikiyle bu spora devam etti.

Kariyerinde 2 Türkiye şampiyonluğu ile 22 Yaş Altı Avrupa üçüncülüğü bulunan Sıla, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depreme memleketi Hatay'da yakalandı.

Evleri ağır hasar gören ve ardından yıkılan Sıla, bir süre boksa ara verdi. 2023 yılının eylül ayında tekrar boksa başlayan Sıla, Sırbistan'da 14- 23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takımla çalışmalarını sürdürüyor.

Milli sporcu, büyükler kategorisinde ilk kez katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda madalya almayı hedefliyor.

Sıla Üçyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır boks yaptığını söyledi.

Boksa devam etmesinde hocasının büyük katkısının olduğunu anlatan Sıla, "2022'de ilk 22 yaş altı Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldum. Milli takıma çağırıldıktan sonra Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkım doğdu. Orada daha çok heveslendim. Her gün yeni şeyler öğreniyorum ve daha fazlasını istiyorum. İnşallah ilerde Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda derece elde etmek istiyorum." dedi.

Depreme Hatay'da yakalandığını belirten Sıla, "Etrafınızda tanıdığınız hiçbir yer kalmamış, ne yürüdüğünüz caddeyi tanıyorsunuz ne de başka bir yeri. Şu an yavaş yavaş toparlamaya çalışıyoruz, alıştık diyoruz, alışamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Depremin ardından bir sakatlık yaşadığını ve boksa bir süre ara vermek zorunda kaldığını anlatan Sıla, daha sonra çalışmalara tekrar başladığını söyledi.

Büyükler kategorisinde ilk defa Avrupa Şampiyonası'na katılacağını kaydeden Sıla, "Burada örnek alabileceğim birçok ablam var. Onların izinden gitmek istiyorum. Elimden geleni yapıyorum. İnşallah çok güzel bir dereceyle takım halinde de şampiyon olursak en iyisi olacak. İlk madalyamı almak istiyorum. Elimden ne geliyorsa yapacağım." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli boksör Sıla Üçyıldız, Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile dönmek istiyor - Son Dakika

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