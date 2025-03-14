Milli Boksörler Finale Yükseldi

Sırbistan'da düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası yarı finalinde ringe çıkan dört milli adını finale yazdırdı.

Şampiyonada altıncı gün yarı final maçlarıyla tamamlanırken, bir önceki turda madalyayı garantileyen Fenerbahçeli milli sporcular Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar yarı finalde de rakiplerini saf dışı bırakarak finale yükseldi ve altın madalyaya bir adım daha yaklaştı.

Organizasyonun yarı final etabında ringe çıkan 66 kiloda Busenaz Sürmeneli Sırbistanlı boksör Anastasija Lukajic'i 5-0, 81 kiloda Büşra Işıldar Çinli sporcu Xiaomeng Wang'ı 4-1, 54 kiloda Hatice Akbaş Taylandlı boksör Natnicha Chongprongklang'ı 4-1, 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu Sırp rakibi Dragana Jovanovic'i 3. raundda RSC (Hakem kararı) ile ringin dışına iterek finalist oldu.

Şampiyonada final maçları pazar günü yapılacak. - İSTANBUL