Milli cimnastikçilere performans testi

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) projelerinde yer alan milli cimnastikçilere çeşitli testler yapıldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Eryaman'da bulunan TOHM'da yapılan testlere, 9 ilden 98 sporcu katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, testlerin artistik, ritmik ve trampolin cimnastik branşlarında yapıldığını belirtti.

Yapılan testlerin yeni yıl hedefleri için çok önemli olduğunu anlatan Çelen, " İzmir, Bolu, Ankara, İstanbul, Samsun, Konya, Antalya, Kayseri, Karabük'ten gelen sporcularımız ölçümlere katıldı. Sporcularımız birtakım mikrobiyolojik, psikolojik, performans ve fizyoterapi-rehabilitasyon testlerine tabi tuttuk. Testleri başarıyla geçen sporcularımız yeni yıla hazırlıklarını tamamlamış oldu. Sporcularımızın durumunu ortaya koyan bu testlerin çok iyi bir rehber olacağına inanıyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.