Şanlıurfalı milli sporcunun hedefi Avrupa şampiyonluğu - Son Dakika
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Şanlıurfalı milli sporcunun hedefi Avrupa şampiyonluğu

Şanlıurfalı milli sporcunun hedefi Avrupa şampiyonluğu
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Şanlıurfa'da milli takım dart sporcusu 17 yaşındaki Süleyman Can Durmuş, 27-31 Ağustos'ta Avusturya'nın Wagram kentinde düzenlenecek Çelik Uçlu Avrupa Open Dart Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. 2024'te Avrupa üçüncüsü olan genç sporcu, bu kez şampiyonluğu hedefliyor.

Şanlıurfa'da milli takım dart sporcusu 17 yaşındaki Süleyman Can Durmuş, Avusturya'nın Wagram kentinde düzenlenecek Çelik Uçlu Avrupa Open Dart Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Dart sporunda daha önce Avrupa üçüncüsü olan Durmuş'un yeni hedefi Avrupa şampiyonluğu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bireysel Spor Kulübü sporcusu ve aynı zamanda milli takım dart Sporcusu Durmuş, 27- 31 Ağustos tarihlerinde Avusturya'nın Wagram kentinde düzenlenecek olan Çelik Uçlu Avrupa Open Şampiyonasına katılacak. 2024 yılında Avusturya'nın Viyana kentinde katıldığı şampiyonada 3'üncülük elde eden genç sporcu, bu kez şampiyon olmak için mücadele edecek. Durmuş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Devteşti Dart merkezinde antrenörler eşliğinde antrenmanlarını sürdürüyor.

Hedefinin Avrupa Open Dart Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etmek olduğunu belirten Milli Takım Oyuncusu Süleyman Can Durmuş, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bireysel Spor Kulübü Dart sporcusuyum aynı zamanda 7 yıldır Milli takımdayım. Önümüzdeki hafta Avusturya'nın Wagram kentinde düzenlenecek olan Avusturya Open şampiyonasına katılacağım. Orada önce Şanlıurfa'mı daha sonra Türkiye'ye mi gururlandırmak için yarışacağım. Desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür ederim" dedi.

Dart Antrenörü Halil Durmuş ise Süleyman Can Durmuş'un uzun süredir milli sporcu olarak önemli müsabakalara hazırlandığını belirterek, "Kendisini uzun zamandır dart yarışmalarına hazırlıyoruz. Daha önce de önemli başarıları oldu. Buradaki hedefimiz şampiyonluk. İnşallah turnuvada derece elde ederek daha üst seviyedeki turnuvalara katılmasını hedefliyoruz. Süleyman'ın da hedefi doğrultusunda elinden gelen gayreti göstereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Süleyman Can, Milli Takım, Avusturya, Şanlıurfa, Türkiye, Ağustos, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şanlıurfalı milli sporcunun hedefi Avrupa şampiyonluğu - Son Dakika

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