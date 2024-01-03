Milli Eskrimci Nisanur Erbil: Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları

Kariyerinde Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği gibi başarıları bulunan milli eskrimci Nisanur Erbil, hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu söyledi.

Samsun'da yapılan yetenek taramasında keşfedilen ve eskrimde Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği gibi başarılar elde eden 20 yaşındaki milli eskrimci Nisanur Erbil, kariyer planları ve hedeflerine dair İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Eskrim sporuyla küçük yaşlarda tanıştığını aktaran Nisanur Erbil, 6 yıldır ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi yurt dışında temsil etmenin gururunu yaşadığını vurguladı. Eskrime başlamasının ardından Türkiye'ye dünya ve Avrupa şampiyonalarında çeşitli dereceler kazandırdığının altını çizen genç sporcu, "Samsun'da yetenek taraması projesi sayesinde Serkan Küçük hocamla tanıştım. Beni eskrim branşına o kazandırdı diyebilirim. Çünkü o zamanlar hayatımda voleybol ve yüzme vardı ve eskrime ilk tanıştığım zaman çok sıcak bakmıyordum. Serkan hocamın çabaları benim bu branşa başlamama ön ayak oldu. Ona buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Samsun'da geçirdiğim 1 yıllık antrenman sürecinden sonra 14 yaşımda Ankara'ya gittim ve bu benim için çok zorlu bir süreçti. 6 yıldır Ankara'dayım, 6 yıldır milli takımdayım. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkeme madalya getirdim. Çok gururluyum, onurluyum. Şimdi de olimpiyat hedefim var" ifadelerini kullandı.

"Eskrimde dünya çapında söz sahibi bir ülkeyiz"

Eskrimin son yıllarda Türkiye'de gelişim gösterdiğini vurgulayan Erbil, "Eskrim son yıllarda ülkemizde revaçta. Bundan 5-6 sene önce popülaritesi çok daha düşüktü. Dünya arenalarında da çok fazla yerimiz yoktu ama son 3-4 yıldır her dünya ve Avrupa şampiyonalarından madalyasız dönmüyoruz. Bu tabii ki büyük bir gelişme. 6-7 yıl önce diğer ülkeler Türkleri gördüğünde yenebileceğimiz sporcu olarak algılarken, şimdi korktukları, 'Dikkat etmem gerek' dedikleri bir ülkeyiz artık. Eskrimde dünya çapında söz sahibi bir ülkeyiz. Kendi adıma da son 3 yılda her dünya ve Avrupa şampiyonlarında madalya getirdim. Benim yanımda epe ve flörede kadın kılıç takımımız ile erkek kılıç takımımız birçok başarıya imza attı" diye konuştu.

"Olimpiyat hedefli yoluma devam ediyorum"

Şu anda ilk hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak olduğunu belirten 20 yaşındaki Nisanur, "Olimpiyat için bizim son ana kadar kotalarımız belli olmuyor. Sezon içerisinde herhangi bir turnuvada madalya aldığımızda kota almış olmuyoruz. Tüm sezon içinde katıldığımız turnuvalardan puan topluyoruz. Nisan ayında da Avrupa kotası maçımız için Lüksemburg'da olacağız. Olimpiyat kotaları orada belli olacak. Geçtiğimiz sene hem genç hem büyükler kategorisinde yarıştığım için sezonum çok daha yoğundu. Bu sene neyse ki olimpiyatlara daha çok odaklanabiliyorum. Şimdi sadece olimpiyat hedefli yoluma devam ediyorum" açıklamasını yaptı.

"Genç sporcular eskrime yönelebilir"

Kendisi gibi genç sporcuların eskrime yönelmeleri için çok fazla neden olduğunu söyleyen Nisanur Erbil, "Eskrim özellikle çocuklara birçok avantajı olan bir branş. Ayaklı satranç diyoruz zaten. Birçok geri bildirimi olan bir branş. O yüzden genç sporcular yönelebilir. Eskrimde dünya çapındaki durumumuz da çok iyi. Eğer milli takımda çok daha iyi dereceler alırlarsa Gençlik ve Spor Bakanlığımızın verdiği birçok imkandan da yararlanabilirler. Eskrim kendi doğasında da çok eğlenceli bir branş. Çok daha iyi yerlere de gelinebilecek bir branş. Yönelmeleri için çok fazla neden var" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL