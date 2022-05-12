Milli eskrimciler Güney Kore ve Ürdün'de piste çıkacak - Son Dakika
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Milli eskrimciler Güney Kore ve Ürdün'de piste çıkacak

12.05.2022 15:33
Milli eskrimciler Güney Kore ve Ürdün'de piste çıkacak

Milli eskrimciler hafta sonu Güney Kore'de Incheon Grand Prix'sinde ve Ürdün'de Yıldızlar-Gençler Akdeniz Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Milli eskrimciler hafta sonu Güney Kore'de Incheon Grand Prix'sinde ve Ürdün'de Yıldızlar-Gençler Akdeniz Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin Incheon şehrinde yarın büyük erkekler flöre kategorisinde ön eleme maçlarıyla başlayacak Grand Prix'de Türkiye'yi Martino Minuto ve İrem Karamete temsil edecek.

Organizasyon kapsamında ilk iki gün ön eleme maçları, pazar günü ise ana tablo karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Ürdün'ün başkenti Amman'da 14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Yıldızlar-Gençler Akdeniz Şampiyonası'nda ise Aleyna Ertürk, Alisa İsbir, Nil Güngör, Yalgın Yeter, Tan Sezer ve Tolga Aslan kürsü mücadelesi verecek.

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Güney Kore, Grand Prix, Milli, Ürdün, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli eskrimciler Güney Kore ve Ürdün'de piste çıkacak - Son Dakika


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