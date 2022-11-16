Diyarbakır sokaklarında etekle gezen İskoç taraftarlara vatandaşlar ilgi gösterdi - Son Dakika
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Diyarbakır sokaklarında etekle gezen İskoç taraftarlara vatandaşlar ilgi gösterdi

16.11.2022 10:41

İskoçya'nın A Milli Futbol Takımı ile oynayacağı hazırlık maçı için Diyarbakır'a gelen İskoç taraftarlar renkli giyimleriyle dikkat çekti. Vatandaşlar geleneksel etekleriyle Diyarbakır sokaklarında gezen erkeklerle fotoğraf çektirdi.

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya'yı konuk edeceği karşılaşma için Diyarbakır'a gelen İskoçyalı taraftarlar, renkli kıyafetleriyle tarihi Sur ilçesinde gezdi.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır Stadyumu'nda hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma için kente gelen bine yakın İskoç taraftar, müsabaka öncesi tarihi Sur ilçesine geldi. Taraftarlar, geleneksel kıyafetleri olan "Kilt" adını verdikleri etekleriyle gezdikleri ilçenin Gazi Caddesi'nde vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

Her gören telefonuna sarıldı! Diyarbakır sokaklarında etekle gezen İskoç taraftarlara büyük ilgi

SKOR TAHMİNİ YAPTILAR

Bazı İskoçyalı taraftarlar maçı 2-0 ya da 2-1 İskoçya'nın kazanacağını söyledi. Bazı taraftarlar ise dostluk maçının beraberlikle sona ereceğini söyledi.

Her gören telefonuna sarıldı! Diyarbakır sokaklarında etekle gezen İskoç taraftarlara büyük ilgi
Her gören telefonuna sarıldı! Diyarbakır sokaklarında etekle gezen İskoç taraftarlara büyük ilgi
Her gören telefonuna sarıldı! Diyarbakır sokaklarında etekle gezen İskoç taraftarlara büyük ilgi
Her gören telefonuna sarıldı! Diyarbakır sokaklarında etekle gezen İskoç taraftarlara büyük ilgi
Her gören telefonuna sarıldı! Diyarbakır sokaklarında etekle gezen İskoç taraftarlara büyük ilgi
YORUMLAR
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Diyarbakır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diyarbakır sokaklarında etekle gezen İskoç taraftarlara vatandaşlar ilgi gösterdi - Son Dakika


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