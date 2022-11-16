Diyarbakır sokaklarında etekle gezen İskoç taraftarlara vatandaşlar ilgi gösterdi

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya'yı konuk edeceği karşılaşma için Diyarbakır'a gelen İskoçyalı taraftarlar, renkli kıyafetleriyle tarihi Sur ilçesinde gezdi.

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır Stadyumu'nda hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma için kente gelen bine yakın İskoç taraftar, müsabaka öncesi tarihi Sur ilçesine geldi. Taraftarlar, geleneksel kıyafetleri olan "Kilt" adını verdikleri etekleriyle gezdikleri ilçenin Gazi Caddesi'nde vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

SKOR TAHMİNİ YAPTILAR

Bazı İskoçyalı taraftarlar maçı 2-0 ya da 2-1 İskoçya'nın kazanacağını söyledi. Bazı taraftarlar ise dostluk maçının beraberlikle sona ereceğini söyledi.