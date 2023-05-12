Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ezeli rekabete damga vuran performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'ine seçildi - Son Dakika
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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ezeli rekabete damga vuran performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'ine seçildi

12.05.2023 11:07

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Milan'ı San Siro'da 2-0'lık skorla mağlup eden Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nun performansı büyük beğeni toplamıştı. Karşılaşmada 1 asist yapan milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımında yer aldı.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanan İtalyan derbisinde Milan'ı 2 golle geçen Inter'de Hakan Çalhanoğlu, haftanın takımında kendine yer buldu.

INTER FİNAL KAPISINI ARALADI

Karşılaşmanın henüz başında rakibine şoku yaşatan Inter, 8. dakikada Dzeko ve 11. dakikada Mkhitaryan ile 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmazken Inter, Şampiyonlar Ligi'nde final kapısını araladı.

HAKAN, HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ

Mücadelede Hakan Çalhanoğlu, 8. dakikada Dzeko'nun attığı golde korneri kullanarak asisti yapan isim oldu. Milli futbolcunun, 16. dakikadaki enfes şutu ise direkte patladı. Hakan bu performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi.

Tarihi derbiye damga vuran Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi

İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i:

  • Andre Onana-Inter
  • Federico Dimarco-Inter
  • Matteo Darmian-Inter
  • Francesco Acerbi-Inter
  • Alessandro Bastoni-Inter
  • Denzel Dumfries-Inter
  • Kevin De Bruyne- Manchester City
  • Hakan Çalhanoğlu-Inter
  • Henrik Mkhitaryan-Inter
  • Vinicius Jr.-Real Madrid
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Tarihi derbiye damga vuran Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi Tarihi derbiye damga vuran Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi

Hakan Çalhanoğlu, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ezeli rekabete damga vuran performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'ine seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ezeli rekabete damga vuran performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'ine seçildi - Son Dakika
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