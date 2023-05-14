Milli futbolcu Olcan Adın suskunluğunu bozdu! Seçimlerdeki tercihini açıkladı

Seçimler öncesi spor dünyasından pek çok isim kullanacağı oyları ilan etti. Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'da da forma giyen eski milli futbolcu Olcan Adın, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıkladı.

"DEDEM" NOTU VE KALP EMOJİSİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara mitinginden kare paylaşan Olcan Adın, "Dedem" notunu düşüp kalp emojisi ekledi. Eski milli futbolcu, Twitter ve Instagram hesabından aynı paylaşımı yaptı.