Seçimler öncesi spor dünyasından pek çok isim kullanacağı oyları ilan etti. Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'da da forma giyen eski milli futbolcu Olcan Adın, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıkladı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara mitinginden kare paylaşan Olcan Adın, "Dedem" notunu düşüp kalp emojisi ekledi. Eski milli futbolcu, Twitter ve Instagram hesabından aynı paylaşımı yaptı.
Son Dakika › Spor › Milli futbolcu Olcan Adın suskunluğunu bozdu! Seçimlerdeki tercihini açıkladı - Son Dakika