Milli futbolcu Olcan Adın suskunluğunu bozdu! Seçimlerdeki tercihini açıkladı - Son Dakika
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Milli futbolcu Olcan Adın suskunluğunu bozdu! Seçimlerdeki tercihini açıkladı

14.05.2023 00:21

Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen eski milli futbolcu Olcan Adın, seçim öncesi "Dedem" mesajıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıkladı.

Seçimler öncesi spor dünyasından pek çok isim kullanacağı oyları ilan etti. Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'da da forma giyen eski milli futbolcu Olcan Adın, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıkladı.

Uzun zamandır suskundu! Milli futbolcu Olcan Adın, tek kelimeyle seçimdeki tercihini açıkladı

"DEDEM" NOTU VE KALP EMOJİSİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara mitinginden kare paylaşan Olcan Adın, "Dedem" notunu düşüp kalp emojisi ekledi. Eski milli futbolcu, Twitter ve Instagram hesabından aynı paylaşımı yaptı.

Uzun zamandır suskundu! Milli futbolcu Olcan Adın, tek kelimeyle seçimdeki tercihini açıkladı
Uzun zamandır suskundu! Milli futbolcu Olcan Adın, tek kelimeyle seçimdeki tercihini açıkladı
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Kemal Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe, Olcan Adın, Spor, Son Dakika

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