Milli futbolcu Orkun Kökçü, LGBT'yi simgeleyen renklere sahip olduğunu düşündüğü kaptanlık bandını takmayı reddetti - Son Dakika
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Milli futbolcu Orkun Kökçü, LGBT'yi simgeleyen renklere sahip olduğunu düşündüğü kaptanlık bandını takmayı reddetti

16.10.2022 17:02

Milli futbolcu Orkun Kökçü, Feyenoord'un kaptanlık bandını LGBT'yi simgeleyen gökkuşağı renklerinden oluşması sebebiyle takmayacağını açıkladı. Kökçü yaptığı açıklamada, "Bu eylemin önemini çok iyi anlıyorum ama dini inançlarımdan dolayı bunu destekleyecek doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden bu kaptanlık kol bandını takarken kendimi rahat hissetmiyorum." dedi.

Hollanda Eredivisie ekibi Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, kaptanlık bandı çıkışıyla büyük ses getirdi. Milli yıldız, gökkuşağı renklerine sahip bandı takmayacağını açıkladı.

KAPTANLIK BANDINI TAKMAYACAK

Hollanda Eredevisie'nin 10'uncu haftasında Feyenoord, deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Feyenoord'un takım kaptanı olan Orkun Kökçü, AZ Alkmaar maçına ilk 11'de başlamasına rağmen dini sebeplerden dolayı gökkuşağı renklerinin yer aldığı kaptanlık bandını takmayacak.

Milli futbolcu Orkun Kökçü, LGBT'yi simgeleyen renklere sahip kaptanlık bandını takmayı reddetti

"BUNU DESTEKLEYECEK DOĞRU KİŞİ OLDUĞUMU HİSSETMİYORUM"

Karşılaşma öncesi Feyenoord resmi sitesinde konuyla ilgili olarak açıklama yapan Orkun Kökçü, "Dini, geçmişi veya tercihi ne olursa olsun herkese saygı duyduğumu vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Herkesin istediğini veya hissettiğini yapmakta özgür olduğuna inanıyorum. Bu eylemin önemini çok iyi anlıyorum ama dini inançlarımdan dolayı bunu destekleyecek doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden bu kaptanlık kol bandını takarken kendimi rahat hissetmiyorum. Bazılarının bu konuda hayal kırıklığına uğradığını tahmin edebiliyorum. Ama umarım dini seçimime de saygı gösterilir" diye konuştu.

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Orkun Kökçü, Feyenoord, Spor, Son Dakika

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