Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı İsmail Yüksek'i kahvehanede görenler şaşırdı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı İsmail Yüksek'i kahvehanede görenler şaşırdı

11.10.2022 09:54

Memleketi Bursa İznik'te bir kahvehanede Trabzonspor-Kasımpaşa maçını izleyen Fenerbahçe ve Türk Milli Takımı'nın yükselen yıldızı İsmail Yüksek'i görenler şaşkınlık yaşadı. Genç futbolcu vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe ve Türk Milli Takımı'nın yükselen yıldızı İsmail Yüksek, memleketi İznik'te vatandaşlarla birlikte maç izledi. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği futbolcu, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçeli Milli futbolcu İsmail Yüksek'i kahvehanede gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı

KAHVEHANEDE TRABZONSPOR MAÇINI İZLEDİ

İzinli olduğu zamanlarda sık sık memleketi Bursa'ya gelen İsmail Yüksel, akraba ve arkadaşlarıyla hasret gideriyor. İznikspor'un yaptığı gece antrenmanını ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu. İznikli hemşehrileri ile bol bol fotoğraf çektiren Yüksek, bir kahvehanede Trabzonspor - Kasımpaşa maçını izledi. Milli futbolcuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Fenerbahçeli Milli futbolcu İsmail Yüksek'i kahvehanede gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı

İZNİKSPOR'A BAŞARILAR DİLEDİ

Milli futbolcu Yüksel, hafta sonu Yeni Karamanspor maçında İznikspor'a başarılar diledi.

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Kaynak: İHA

Milli Takım, Fenerbahçe, İznik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı İsmail Yüksek'i kahvehanede görenler şaşırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı İsmail Yüksek'i kahvehanede görenler şaşırdı - Son Dakika
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