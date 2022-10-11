İzinli olduğu zamanlarda sık sık memleketi Bursa 'ya gelen İsmail Yüksel , akraba ve arkadaşlarıyla hasret gideriyor. İznikspor'un yaptığı gece antrenmanını ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu. İznikli hemşehrileri ile bol bol fotoğraf çektiren Yüksek, bir kahvehanede Trabzonspor - Kasımpaşa maçını izledi. Milli futbolcuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Kaynak: İHA

Milli Takım, Fenerbahçe, İznik, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı İsmail Yüksek'i kahvehanede görenler şaşırdı - Son Dakika

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