Milli Golfçü Mehmet Kazan, Czech Disabled Golf Masters 2024'te Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Spor

Milli Golfçü Mehmet Kazan, Czech Disabled Golf Masters 2024'te Şampiyon Oldu

Türkiye'yi temsil eden milli golfçü Mehmet Kazan, Çekya'da düzenlenen Czech Disabled Golf Masters 2024'te şampiyon oldu. İki gün süren müsabakada toplamda 145 gross skorla oynayan Kazan, kupanın sahibi oldu.

20.06.2024 21:16
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Milli golfçü Mehmet Kazan, Çekya'da düzenlenen Czech Disabled Golf Masters 2024'te şampiyon oldu.

Avrupa Engelliler Golf Birliği'nin (EDGA) organize ettiği Czech Disabled Golf Masters 2024, 19-20 Haziran 2024 tarihlerinde Çekya'da oynandı. Golf Resort Black Bridge'de düzenlenen müsabakada Türkiye'nin yanı sıra Avustralya, Avusturya, Belçika, Çekya, İspanya, Fransa, Slovakya, Slovenya, İsveç, Litvanya, Hollanda, İtalya, İsviçre ve Almanya'dan 75 oyuncu sahaya çıktı. Organizasyonda Türkiye'yi, Engelliler Golf Milli Takımı sporcularından Mehmet Kazan temsil etti. Milli sporcuya, milli takım antrenörlerinden İdris Topar eşlik etti. Şampiyonada ilk gün 70 (-2) gross skorla, ikinci gün 75 (+3) oynayarak, toplamda 145 (+1) gross skorla oynayan Mehmet Kazan, Czech Disabled Golf Masters 2024'de şampiyon olarak kupanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Milli Golfçü Mehmet Kazan, Czech Disabled Golf Masters 2024'te Şampiyon Oldu - Son Dakika
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