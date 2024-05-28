Milli güreşçi Mert İlbars U23 Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla döndü - Son Dakika
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Spor

Milli güreşçi Mert İlbars U23 Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla döndü

Milli güreşçi Mert İlbars U23 Avrupa Şampiyonası\'ndan altın madalyayla döndü

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen karşılama töreniyle milli güreşçi Mert İlbars, U23 Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya kazanarak Çorum'a döndü. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İlbars'ı 5 Cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.

28.05.2024 13:38  Güncelleme: 13:42
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Milli güreşçi Mert İlbars, U23 Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyasıyla Çorum'a döndü. Mert İlbars için Çorum Belediyesi tarafından karşılama töreni düzenlendi. Başkan Aşgın da milli güreşçiyi 5 Cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.

Çorum Belediye Spor Kulübü milli güreşçisi Mert İlbars, 20-26 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan'da gerçekleşen U23 Avrupa Şampiyonası'nda, grekoromen stil 60 kilogramda Türkiye'yi temsil etti. Finalde karşılaştığı Azerbaycanlı rakibi Nihad Guluzade'yi de 2-1'lik bir skorla yenen İlbars, altın madalya kazandı. Şampiyonanın ardından ülkeye dönen Mert İlbars, Çorum'da törenle karşılandı. İlbars, karşılama konvoyunun ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

Başkan Aşgın, 5 Cumhuriyet altını hediye etti

Milli güreşçiyi tebrik eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İlbars'a 5 Cumhuriyet altını hediye etti. Çorum'un tarih boyunca birçok pehlivan yetiştirdiğini ve ata sporunda önemli başarılara imza attığını dile getiren Başkan Aşgın "Çorum, dünya çapında güreşçiler yetiştiren, yiğidin harman olduğu bir ildir" dedi.

Mert İlbars'ın başarısıyla bir kez daha gururlandıklarını vurgulayan Başkan Aşgın, "Milli sporcumuzun ailesini ve antrenörlerini tebrik ederim. Antrenörümüz Çelebi Bayır hocamız Mert İlbars gibi birçok sporcumuzu güreş camiasına kazandıran, şampiyonlar yetiştiren bir hocamız. Kendisini tebrik ediyorum. Sporcularımıza bundan sonraki şampiyonalarda başarı diliyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Aşgın'a teşekkür

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür eden Güreş Antrenörü Çelebi Bayır da, "Bizlerin her zaman yanında olan, ata sporumuz güreşe destek veren Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mert İlbars da ikincilik, üçüncülük madalyalarından sonra ilk defa Avrupa şampiyonluğu madalyası aldığını dile getirerek, "İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinlettiğim için çok mutluyum. Bundan sonra da ülkeme madalyalar kazandırmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Başkan Aşgın ziyaret sonunda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı sporcuları ve antrenörleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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