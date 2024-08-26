Milli güreşçi Polat Polatçı, dünya ve Avrupa şampiyonlukları hedefliyor - Son Dakika
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Milli güreşçi Polat Polatçı, dünya ve Avrupa şampiyonlukları hedefliyor

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Avrupa gençler şampiyonu milli güreşçi Polat Polatçı, dünya ve Avrupa şampiyonalarında şampiyonluk hedeflediğini söyledi. Polatçı, babasının kariyeri üzerinde büyük bir etkisi olduğunu belirtti ve fizik olarak rakiplerinden üstün olduğunu düşündüğünü ifade etti. Şu an 97 kilogramda güreşen Polatçı, Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

26.08.2024 15:28  Güncelleme: 15:31
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- Milli güreşçi Polat Polatçı, dünya ve Avrupa şampiyonlukları hedefliyor

Avrupa gençler şampiyonu milli güreşçi Polat Polatçı:

"Hayatımı düzene sokan en büyük örnek babam"

"Fizik olarak rakiplerimden üstün olduğumu düşünüyorum"

"97 kilogramda kalıp, Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı hedefledim"

İSTANBUL - Avrupa gençler şampiyonu milli güreşçi Polat Polatçı, dünya ve Avrupa şampiyonalarında şampiyonluk hedeflediğini söyledi.

Avrupa gençler şampiyonu milli güreşçi Polat Polatçı, hazırlıkları, kariyeri ve hedefleriyle İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Kariyerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde devam ettiğini belirten 23 yaşındaki milli sporcu, "İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na hazırlıklarımıza şimdiden başladık. 4 senelik bir süreç var. Ama zaman çok hızlı geçiyor. Bu seneki hedefim Aralık ayındaki Türkiye şampiyonasından sonra Büyükler Avrupa Şampiyonası ve dünya şampiyonası. Avrupa ve dünya şampiyonalarında şampiyonluk hedefliyorum" diye konuştu.

"Hayatımı düzene sokan en büyük örnek babam"

Olimpiyat üçüncüsü, Avrupa ve dünya şampiyonu eski milli güreşçi Aydın Polatçı'nın oğlu olan Polat Polatçı, babasının kariyeri üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu dile getirdi. Babasını dinlediği için başarıların daha hızlı geldiğini aktaran Polat, "Hayatımı düzene sokan en büyük örnek babam. Çünkü babam da Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü milli bir eski güreşçi. Bundan dolayı babamın kontrolü altında olduğum için başarı daha hızlı bir şekilde geliyor. İdolüm babam zaten. Babamı dinlediğim için inşallah her şey daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

"Fizik olarak rakiplerimden üstün olduğumu düşünüyorum"

Kendini fizik olarak rakiplerinden üstün gördüğünü vurgulayan milli güreşçi, "Fizik olarak rakiplerimden üstün olduğumu düşünüyorum. Ama dünya çapında şu an teknoloji çok hızlı geliştiği için her rakibim farklı şekilde çalışıyor. Bireysel antrenörlerin de çalışma sistemleri farklılık gösteriyor. Benim de çalışma sistemim farklı. İnşallah bu seneki stratejim olumlu şekilde ilerlerse çok güzel bir sonuç alacağımı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"97 kilogramda kalıp, Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı hedefledim"

Şu an 97 kilogramda güreştiğini ve bu sıklette şampiyonluk hedeflediğini sözlerine ekleyen Polatçı, "125 kilograma çıkma gibi bir hayalim, hedefim vardı. Taha Akgül ağabeyim kariyerine son verdiği için benim de 125 kiloyu zorlamak hayalim vardı. Ama kilo alma problemim olduğu için en azından bu sene 97 kilogramda kalıp, Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı hedefledim" dedi.

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Taha Akgül ve Rıza Kayaalp gibi başarılı bir güreşçi olmak istediğini de aktaran 23 yaşındaki sporcu, şu ifadeleri kullandı:

"Sonuçta bu kadar emek, bu kadar zamanın boşa sarf edilmesi doğru değil. İnşallah en iyi şekilde ben de Taha ağabey, Rıza ağabey ya da babam gibi güzel başarılara imza atacağımı düşünüyorum."

Son olarak destekçilerine teşekkür eden Polat, "Türk sporuna destek olan Durusel Elektrik sahibi Metin Gülcan ağabeyime buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Sponsor bizde çok önemli. Başarıya giden bu yolda en büyük destekçimiz sponsorlarımız" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Milli güreşçi Polat Polatçı, dünya ve Avrupa şampiyonlukları hedefliyor - Son Dakika

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