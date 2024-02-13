- Milli güreşçi Rıza Kayalp'in ailesi ve hemşehrileri büyük üzüntü yaşadı
YOZGAT - Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp'in grekoromen stil 130 kilogram finalinde Rus rakibi Sergei Semenov'e kaybetmesi, ailesini ve hemşehrilerini üzdü.
Romanya'da düzenlenen grekoromen stil 130 kilogram finalinde gümüş madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in final müsabakası, memleketi Yozgat'ta Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde izlendi. Kayaalp'in final müsabakasını annesi Sevgi, babası Kelami Kayaalp ve yakınları ile Belediye Başkanı Celal Köse, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ve çok sayıda vatandaş takip etti.
Heyecanın üst düzeyde olduğu karşılaşmada Rus rakibi Sergey Semenov'a tuşla yenilen Kayaalp, gümüş madalya elde etti. Karşılaşma sonunda milli güreşçinin ailesi ve salondakiler büyük üzüntü yaşadı.
Rıza Kayaalp'ten olimpiyat şampiyonluğu beklediklerini söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Gönlümüz Rıza Kayaalp'in tekrardan Avrupa şampiyonu olmasından yanaydı. O bizim değerimiz, milli marşımızı çok kez söyletip al bayrağımızı göndere çektirdi. İnşallah olimpiyat şampiyonluğu ile bu işi süsler. Tabii ki burada şampiyonluk bekliyorduk, üzgünüz. Ailesi de çok üzüldü, inşallah ondan olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz" dedi.
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Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, 130 kilo finalinde Rus rakibi Sergey Semenov'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Kayaalp, 13 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olma şansını kaçırdı.
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