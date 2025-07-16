Milli Güreşçiler Budapeşte'de Müsabakalara Hazır

Milli güreşçiler, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Güreş Turnuvası'nda mindere çıkacak.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, 17-20 Temmuz tarihlerinde serbest stil, kadınlar ve grekoromen stilde düzenlenecek sıralama serisi turnuvasında 25 milli sporcu yer alacak.
Organizasyona katılacak milli güreşçiler şunlar:
Serbest stil: Bekir Keser (57 kilo), Emrah Ormanoğlu (61 kilo), Haydar Yavuz (70 kilo), Muhammet Akdeniz (79 kilo), Osman Göçen (86 kilo), Alperen Tokgöz (92 kio), Resul Güne (97 kilo), Efe Anıl Al (125 kilo)
Kadınlar: Evin Demirhan Yavuz (50 kilo), Zeynep Yetgil (53 kilo), Esra Pul (55 kilo), Elvira Süleyman (57 kilo), Bediha Gün (59 kilo), Kadriye Koçak (65 kilo), Buse Çavuşoğlu (68 kilo), Elmira Yasin (76 kilo)
Grekoromen stil: Kerem Kamal (63 kilo), Murat Fırat (67 kilo), Furkan Yıldız (72 kilo), Mehmet Mustafa Şahin (72 kilo), Yunus Emre Başar (77 kilo), Ahmet Yılmaz (77 kilo), Burhan Akbudak (82 kilo), Abdulkadir Çebi (97 kilo), Muhammet Hamza Bakır (130 kilo).
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