Milli Güreşçiler Finale Yükseldi

Azerbaycan'da devam eden Dünya 17 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular Özdenur Özmez ve Kıymet Rümeysa Tezcan, finale yükseldi.

Başkent Bakü'deki organizasyonda kadınlar 61 kiloda güreşen Özdenur Özmez, yarı finalde İspanya'dan Graciela Eningo Asama'yı 6-0 yenerek altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Milli sporcu, finalde ABD'li Landri Paige Von Gonten ile karşılaşacak.

Türkiye'yi kadınlar 69 kiloda temsil eden Kıymet Rümeysa Tezcan ise yarı finalde Kırgız Milana Ulanova'ya 5-1 üstünlük sağladı.

Kıymet Rümeysa, son dünya şampiyonu ABD'li Taina Rose Fernandez ile altın madalya mücadelesi verecek.

Bu yıl 17 yaş altında Avrupa şampiyonluğu yaşayan milli güreşçiler Özdenur ve Kıymet Rümeysa, yarın final karşılaşmalarına akşam seansında çıkacak.