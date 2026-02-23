Milli Güreşçiler Tiran'da

Milli güreşçiler, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek uluslararası turnuvaya katılacak.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, 25 Şubat-1 Mart tarihlerindeki Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası'nda serbest stil ve kadınlar kategorilerinde mücadele edecek.

Turnuvada mindere çıkacak milli güreşçiler şunlar:

Erkekler serbest stil:

57 kilo: Muhammet Karavuş, Yusuf Demir

65 kilo: Ahmet Duman

74 kilo: Ömer Faruk Çayır

86 kilo: Osman Göçen

97 kilo: Emirhan Kılıç

97 kilo: Rıfat Eren Gıdak

125 kilo: Feyzullah Aktürk, Hakan Büyükçıngıl

Teknik direktör: Soner Demirtaş

Kadınlar:

53 kilo: Zeynep Yetgil

59 kilo: Bediha Gün, Dilan Tan

68 kilo: Nesrin Baş

72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

76 kilo: Kadriye Aksoy, Elmira Yasin

Teknik direktör: Ayhan Sucu