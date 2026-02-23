Milli Güreşçiler Tiran'da

Milli güreşçiler, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenecek uluslararası turnuvaya katılacak.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, 25 Şubat-1 Mart tarihlerindeki Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası'nda serbest stil ve kadınlar kategorilerinde mücadele edecek.
Turnuvada mindere çıkacak milli güreşçiler şunlar:
Erkekler serbest stil:
57 kilo: Muhammet Karavuş, Yusuf Demir
65 kilo: Ahmet Duman
74 kilo: Ömer Faruk Çayır
86 kilo: Osman Göçen
97 kilo: Emirhan Kılıç
97 kilo: Rıfat Eren Gıdak
125 kilo: Feyzullah Aktürk, Hakan Büyükçıngıl
Teknik direktör: Soner Demirtaş
Kadınlar:
53 kilo: Zeynep Yetgil
59 kilo: Bediha Gün, Dilan Tan
68 kilo: Nesrin Baş
72 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu
76 kilo: Kadriye Aksoy, Elmira Yasin
Teknik direktör: Ayhan Sucu
