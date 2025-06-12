Milli Güreşçilerden 2 Madalya

Kuzey Makedonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli kadın güreşçiler 2 madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda kadınlar kategorisinde müsabakalar yapıldı.
Milli güreşçi Eylem Engin, 73 kilo finalinde Litvanyalı Greta Tverskyte'yi 6-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Kıymet Rümeysa Tezcan ise 65 kiloda Polonyalı Zuzanna Horbik'i 6-3 yenerek bronz madalya elde etti.
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