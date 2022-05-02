Milli haltercilerin gözü Avrupa Şampiyonası'nda olacak - Son Dakika
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Milli haltercilerin gözü Avrupa Şampiyonası'nda olacak

02.05.2022 12:42

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, 25 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, 25 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Milli takımın Avrupa Şampiyonası'na hazırlık sürecini AA muhabirine değerlendiren Ünlü, "Tiran'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda ve erkeklerde mutlaka madalya alacağız ama madalyanın rengiyle ilgili bir şey söyleyemem." dedi.

En önemli hedeflerinin olimpiyat madalyası olduğunu, ama öncesinde katıldıkları her şampiyonadan da madalya kazanmayı istediklerini aktaran Ünlü, "Kadın sporcularımız Konya'da, erkek sporcularımız ise İzmir'de çok ciddi şekilde hazırlandı. Hepsi inşallah madalya hedefiyle çıkacak, tam takım gitmek istiyoruz ama önceliğimiz madalya hedefi olan sporcularla yarışmaya katılmak." diye konuştu.

Federasyon yönetimine geldikten sonra hazırlıksız bir halter takımı bulduklarını belirten Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle erkek takımımız birkaç sporcunun dışında hiç hazır değildi. Kadınlarda biraz daha derli toplu bir takım vardı. Hem sporcu hem de antrenör arkadaşlarımız özverili bir şekilde kamplarımıza katıldı. Büyük bir çabayla ve disiplinli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda hem kadınlarda hem erkeklerde Avrupa Şampiyonası'na hazırız."

Sporcuların son durumlarının ölçülebildiğini anlatan Ünlü, "Kadınlarda 45 kiloda Şaziye Erdoğan ve Cansu Bektaş'tan, 55 kiloda Sümeyye Kentli, Ayşegül Çoban Başol gibi geçmişinde başarılarla dolu sporcularımızdan tabii ki beklentim var. Gençlik olimpiyatları şampiyonu Dilara Narin, Dilara Uçan, Cansel ve Aysel Özkan kardeşler, Melike Günal, Sera Yenigün... Bunların hepsi deneyimli sporcularımız. Eğer antrenmandaki derecelerini müsabakaya yansıtırlarsa başarılı olacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Erkek milli takımımızda da hedefi yüksek sporcularımız var"

Erkek milli haltercileri de değerlendiren Ünlü, "Erkek milli takımımızda da hedefi yüksek sporcularımız var. Avrupa şampiyonu Muhammed Furkan Özbek gerçekten çok yetenekli, çok başarılı. Aynı zamanda Hasan Fehmi Güneş, Muammer Şahin var. Erkek milli takımımız da kamplarda gerçekten çok çalıştı. Özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hepsinin hedefi madalya, inşallah onlar da Avrupa'da güzel sonuçlar elde edecek. Antrenmanlarda dökmüş oldukları alın terlerinin karşılığını da alacaklar." şeklinde konuştu.

Ünlü, milli haltercilerin Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerinin hemen hemen belli olduğunu, sporcuların da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalıştığını dile getirdi.

Halterde uzun süredir olimpiyat madalyasının gelmediği ve yeni Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu gibi şampiyonların nasıl yetişeceğine yönelik soru üzerine de Ünlü, şunları söyledi:

"Halterde geçmiş yıllara baktığımız zaman özellikle de Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye gelmesinden ve 1988 olimpiyatlarından sonra çıta tabii ki yukarılara doğru tırmanmaya başladı. Daha sonra Halil Mutlu katıldı. Sonra Nurcan Taylan, Taner Sağır geldi. Çok önemli başarılar elde edildi. Özellikle Türk halterinde 2004 Atina Olimpiyatlarında 3 haltercimizin altın madalya kazanması, orada Halil Mutlu, Nurcan Taylan ve Taner Sağır'ın altın madalya ile kürsüye çıkması, Sedat Artuç'un bronz madalya alması, Reyhan Arabacıoğlu'nun daha sonra gelen bir bronz madalyası... Bunlar Türk halteri adına gurur verici bir tabloydu. Gönlümüz Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu, Taner Sağır, Nurcan Taylan gibi sporcular yetiştirmek istiyor. Zaten amacımız ve hedefimiz de bu."

"Bütün çalışmalarımız 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na yönelik"

Devletin sporcu ve spor tesislerine çok ciddi yatırımlar yaptığını aktaran Ünlü, "Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri açıldı. Bu merkezlere şu anda bütün branşlara bir talep var. Hem aileleri çocuklarını oraya göndermek için büyük bir çaba sarf ediyor hem antrenör arkadaşlarımız sporcularını bir an evvel olimpik kadroya sokup, olimpik takımla hazırlanmalarını istiyor. Devletimiz spor anlamında büyük bir atılım içerisine girdi. Her zaman antrenörlük yıllarımdan beri de şunu söyledim 'TOHM, Türk sporunda bir devrimdir'. Çünkü böyle geniş anlamda bir proje hiçbir zaman yapılmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın spor kökenli olmasından dolayı bir avantajımız var. Gençlik ve Spor Bakanımıza baktığınız zaman sağ olsunlar en son örneğini olimpiyatta gördük. Her müsabakaya gitti. Sporcularla adeta orada kendisi de yarıştı. Bakan yardımcılarımız hiç boş durmuyorlar. Bütün mesailerini Türk sporuna ve Türk gençliğine adamış insanlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçelerinin de devletten alındığını hatırlatan Ünlü, "Bu imkanları tanıyan devletimize karşı bizim de özverili bir şekilde üzerimize düşen görevi yerine getirmemiz lazım. Gece gündüz beraber çalışmamız lazım." diye konuştu.

Avrupa'daki mücadelenin ardından dünya şampiyonasında, İslami Dayanışma ve Akdeniz oyunlarında da başarıyı yakalayacaklarını belirten Ünlü, "Biraz yorulacağız ama sonuçta amacımız Türk halterinin çıtasını yükseltmek." ifadelerini kullandı.

Bazı üniversitelerle sağlık protokolü imzaladıklarını da hatırlatan Ünlü, "Bütün çalışmalarımız 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na yönelik. Özellikle olimpik kadroda bulunan sporcularımızı birebir takip ediyoruz. Sağlık kontrollerini, bütün ölçümlerini, artık bilimsel bir çalışma içinde yapıyoruz. Her bir sporcumuzun olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanması için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli haltercilerin gözü Avrupa Şampiyonası'nda olacak
Milli haltercilerin gözü Avrupa Şampiyonası'nda olacak
Milli haltercilerin gözü Avrupa Şampiyonası'nda olacak
Milli haltercilerin gözü Avrupa Şampiyonası'nda olacak

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli haltercilerin gözü Avrupa Şampiyonası'nda olacak - Son Dakika


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