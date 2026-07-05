Milli Judocu Eymen, Avrupa Kupası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Milli Judocu Eymen, Avrupa Kupası'na Hazırlanıyor

Milli Judocu Eymen, Avrupa Kupası\'na Hazırlanıyor
05.07.2026 11:23
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Eymen Efe Demiröz, Türkiye üçüncülüğünün ardından Avrupa Kupası'nda madalya kazanmayı hedefliyor.

Bilecik'te, ilkokul yıllarında yapılan yetenek taramasında keşfedilen 16 yaşındaki milli sporcu Eymen Efe Demiröz, Türkiye üçüncülüğünün ardından Yıldızlar Avrupa Kupası'nda madalya kazanmayı hedefliyor.

Malhun Hatun İlkokulunda birinci sınıf öğrencisiyken beden eğitimi öğretmeni ve judo antrenörü Serkan Can'ın dikkatini çeken Demiröz, antrenörünün tüm ısrarına rağmen dördüncü sınıfa kadar antrenmanlara katılmadı.

Bir arkadaşının judoya başlamasıyla fikrini değiştiren Demiröz, 10 yaşında spora adım attıktan sonra kısa sürede önemli gelişim gösterdi. Geçen yıl Kütahya'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası'nda +73 kiloda yedinci olan Demiröz, aynı yıl Çekya'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Kupası'nda uluslararası tecrübe kazandı.

Bu yıl Hatay'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası'nda 90 kiloda Türkiye üçüncüsü olan milli sporcu, 10-12 Temmuz'da Kocaeli'de düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Yarın başlayacak milli takım kampı öncesinde çalışmalarını Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu'nda sürdüren Demiröz, Avrupa Kupası'ndan madalyayla dönmeyi hedefliyor.

"4 yıl peşinden koştum"

Türkiye Genç Milli Judo Takımı Antrenörü Serkan Can, AA muhabirine, yaklaşık 12 yıldır ilkokullarda yürüttüğü yetenek taramaları sayesinde çok sayıda sporcuyu judoya kazandırdıklarını söyledi.

Demiröz'ün yeteneğini ilk fark ettiği günden itibaren peşini bırakmadığını belirten Can, şunları söyledi:

"Eymen'i birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar sürekli davet ettim. Beni gördüğünde sınıfın en arka köşesine kaçardı. 4 yıl boyunca peşinden koştum. Dördüncü sınıfta bir arkadaşının da başlamasıyla salona geldi. O günden sonra gelişimi çok hızlı oldu. Geçen yıl Avrupa Kupası onun için önemli bir tecrübeydi. Bu yıl Türkiye üçüncüsü olarak yeniden Avrupa Kupası'na katılma hakkı kazandı. Madalya alacağına inanıyorum."

"Şimdi hedefim madalya"

Milli sporcu Eymen Efe Demiröz de ilk yıllarda korktuğu için antrenmanlara katılmadığını belirterek, arkadaşının teşvikiyle judoya başladığını söyledi.

Antrenmanlarını hiç aksatmadığını ifade eden Demiröz, şöyle konuştu:

"Haziran ayında Türkiye üçüncüsü oldum. Şimdi Avrupa Kupası'na hazırlanıyorum. Milli takım kampına katılacağım. Hedefim ülkeme madalya kazandırmak ve Türk bayrağını göndere çektirerek İstiklal Marşı'mızı dinletmek."

Kaynak: AA

Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

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