Ümitler Dünya Judo Şampiyonası

Çeyrek finalde Fransa 'ya 4-3 mağlup olan milliler, repesaj maçında Gürcistan ile karşılaştı. Rakibini 4-2 yenen ay-yıldızlı sporcular, bronz madalya mücadelesinde Ukrayna 'nın rakibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Abdülsamet Çakır, Sinem Oruç, Erman Gürgen, Elif Başkut, Recep Ergin , Merve Nur Alkış, İbrahim Tataroğlu, Zeynep Betül Sarıkaya, Ömer Faruk Turgutlu ve Gülzade Korkmaz'dan oluşan milli takım, ilk turda Kazakistan 'ı 4-3 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: AA

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