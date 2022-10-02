Milli judocular, Japon antrenör ile büyük başarıların geleceğine inanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Milli judocular, Japon antrenör ile büyük başarıların geleceğine inanıyor

02.10.2022 12:39

Milli judocular, Japon antrenör Kohei Oishi ile judonun ana yurdu Japonya'daki teknik ve sisteme yoğunlaşarak güzel bir ritim tutturduklarını, büyük başarılar kazanacaklarına inandıklarını belirttiler.

Milli judocular, Japon antrenör Kohei Oishi ile judonun ana yurdu Japonya'daki teknik ve sisteme yoğunlaşarak güzel bir ritim tutturduklarını, büyük başarılar kazanacaklarına inandıklarını belirttiler.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) kampta, 6-13 Ekim'de Özbekistan'da yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Japon antrenör Kohei Oishi'nin gözetiminde sürdüren milli judocular, altın madalyayı hedeflediklerini söylediler.

Ay-yıldızlı sporcu Merve Azak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yaşında judoya başladığını 11 yıldır bu sporu yaptığını belirterek, "Geçen ay Ekvador'da yapılan Gençler Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldum, olimpiyatlara kota puanı veren bir maçtı. Geçen hafta da Çekya'da katıldığımız Gençler Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Önümüzde dünya şampiyonası var." dedi.

Olimpiyatlardan sonra en önemli organizasyonun Büyükler Dünya Şampiyonası olduğunu vurgulayan Merve, milli takımın yeni Japon antrenörü Kohei Oishi ile çalışmalarını şöyle değerlendirdi:

"Hazırlıklarımız çok yoğun bir şekilde sürüyor, 26 judocuyla birlikte çalışıyoruz. Oishi hoca bizimle güzel bir ritim tutturdu, güzel başarılar da elde ediyoruz, şu an çok memnunuz. Haziran ayından beridir Japon hoca ile çalışıyoruz. Bizim çalışma stilimiz biraz farklıydı, ilk başta birazcık yabancı kaldık ama sonradan alıştık. Kendi hocam da çok özel ve iyi bir antrenör, Oishi hocanın stili de kendi hocamın stiline yakın. Japon hoca ile tekniği en ince ayrıntılarına kadar öğrenmeye başladık. Aslında küçük ayrıntılar tekniği güzelleştiren şeyler, onlar bizi sonuca götürüyor. Oishi hoca da bunlar üzerine çalışıyor ve etkili olduğunu düşünüyorum. Günde üç antrenman yapıyoruz. Özbekistan'da da hedefimiz kesinlikle altın madalya. En büyük hedefim olimpiyat şampiyonu olmak."

Milli judocular Fidan Ögel, Salih Yıldız ve Ali Demirel

Geçen ay Ekvador'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli judocu Fidan Ögel de 8 yıldır bu sporu yaptığını hatırlatarak, Özbekistan'da yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası'nın biraz daha zor geçeceğini, yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlattı.

Ay-yıldızlı genç judocu Fidan, "Büyükler şampiyonasında da inşallah madalya kazanacağız, hepimizin gönlünden tabii ki altın madalya geçiyor." dedi.

Japon antrenör Oishi'nin getirdiği yeni sisteme ilişkin de Fidan, "Japonların teknikleri daha ince detaylar içeriyor. Biz ilk başta biraz afalladık, zordu, zamanla alıştık. Haziran ayından beri Oishi hocayla beraberiz. Çok büyük farklılıklar yok ama detaylar da önemli." diye konuştu.

Ay-yıldızlı judocu Salih Yıldız da "Judo teknikleri üzerine çok çalışıyoruz, rakibiniz ne kadar güçlü olursa olsun tekniğiniz iyiyse rakibinizi atabilirsiniz. Önümüzde dünya şampiyonası var ilk başta orada madalya kazanmak ardından da olimpiyatlara kota kazanmayı hedefliyorum. Dünya şampiyonasında hedefimiz altın madalya, asıl hedefimiz ise olimpiyat madalyası kazanmak. Bu şampiyonalarda kota puanları da veriliyor." ifadelerini kullandı.

Tokyo Olimpiyatları'na gidememenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Salih, "2024 Paris'te inşallah ilk olimpiyat madalyamı alıp, sonra 2028 ve 2032 olimpiyatlarında da madalyamı alıp bitireceğiz inşallah." dedi.

Milli judocu Ali Demirel de "Oishi hocaya çok iyi yerlere gelebiliriz çünkü antrenmanları ağır, eksik olan noktalarımızı kapatmaya çalışıyoruz. Takım şu an çok iyi durumda, bunu da inşallah Taşkent'teki dünya şampiyonasında gösteririz. Gençlerden büyükler kategorisine yeni geçtim, büyüklerde ilk kez dünya şampiyonasına gideceğim. Gençlerde dünya üçüncülüğüm var, Avrupa şampiyonluğum var. Büyüklerde de ilk önce Avrupa ve dünyada başarılı olalım sonra da inşallah olimpiyatlar." şeklinde görüş belirtti.

YORUMLAR
500
Milli pentatlet İlke Özyüksel, Harun Mihrioğlu ile dünya evine girdi Milli pentatlet İlke Özyüksel, Harun Mihrioğlu ile dünya evine girdi Çin, uzay istasyonuna yolladığı ilk laboratuvar modülünün montajını yaptı Çin, uzay istasyonuna yolladığı ilk laboratuvar modülünün montajını yaptı Muş'ta Türk Kızılay üyeleri, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü Muş'ta Türk Kızılay üyeleri, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için yürüdü
Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Dünya, Japon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli judocular, Japon antrenör ile büyük başarıların geleceğine inanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:00 Manchester City, Manchester United'ı 6-3 mağlup etti!
17:39 Manchester United'ı yok eden Haaland, tarihe adını yazdırdı!
17:37 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap gecikmedi: Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır
17:07 Karısı ve kuryenin içinde bulunduğu durum kocayı şaşkına çevirdi!
16:58 Giresunspor, deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı
16:53 Hatayspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
16:52 Ordu'da babasının tüfeğiyle oynayan çocuk, kazara kız kardeşini vurarak öldürdü!
16:43 Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İmamoğlu'na gönderme: Bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor
16:38 Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un, 3 maçta ürettiği skor katkısı "Yok artık" dedirtti
16:33 Süper Lig'in tecrübeli hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi! Taraftar sinirlerine hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 18:45:04. #1.13#
SON DAKİKA: Milli judocular, Japon antrenör ile büyük başarıların geleceğine inanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement