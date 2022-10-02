Milli judocular, Japon antrenör ile büyük başarıların geleceğine inanıyor

Milli judocular, Japon antrenör Kohei Oishi ile judonun ana yurdu Japonya'daki teknik ve sisteme yoğunlaşarak güzel bir ritim tutturduklarını, büyük başarılar kazanacaklarına inandıklarını belirttiler.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) kampta, 6-13 Ekim'de Özbekistan'da yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Japon antrenör Kohei Oishi'nin gözetiminde sürdüren milli judocular, altın madalyayı hedeflediklerini söylediler.

Ay-yıldızlı sporcu Merve Azak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yaşında judoya başladığını 11 yıldır bu sporu yaptığını belirterek, "Geçen ay Ekvador'da yapılan Gençler Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldum, olimpiyatlara kota puanı veren bir maçtı. Geçen hafta da Çekya'da katıldığımız Gençler Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Önümüzde dünya şampiyonası var." dedi.

Olimpiyatlardan sonra en önemli organizasyonun Büyükler Dünya Şampiyonası olduğunu vurgulayan Merve, milli takımın yeni Japon antrenörü Kohei Oishi ile çalışmalarını şöyle değerlendirdi:

"Hazırlıklarımız çok yoğun bir şekilde sürüyor, 26 judocuyla birlikte çalışıyoruz. Oishi hoca bizimle güzel bir ritim tutturdu, güzel başarılar da elde ediyoruz, şu an çok memnunuz. Haziran ayından beridir Japon hoca ile çalışıyoruz. Bizim çalışma stilimiz biraz farklıydı, ilk başta birazcık yabancı kaldık ama sonradan alıştık. Kendi hocam da çok özel ve iyi bir antrenör, Oishi hocanın stili de kendi hocamın stiline yakın. Japon hoca ile tekniği en ince ayrıntılarına kadar öğrenmeye başladık. Aslında küçük ayrıntılar tekniği güzelleştiren şeyler, onlar bizi sonuca götürüyor. Oishi hoca da bunlar üzerine çalışıyor ve etkili olduğunu düşünüyorum. Günde üç antrenman yapıyoruz. Özbekistan'da da hedefimiz kesinlikle altın madalya. En büyük hedefim olimpiyat şampiyonu olmak."

Milli judocular Fidan Ögel, Salih Yıldız ve Ali Demirel

Geçen ay Ekvador'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli judocu Fidan Ögel de 8 yıldır bu sporu yaptığını hatırlatarak, Özbekistan'da yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası'nın biraz daha zor geçeceğini, yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlattı.

Ay-yıldızlı genç judocu Fidan, "Büyükler şampiyonasında da inşallah madalya kazanacağız, hepimizin gönlünden tabii ki altın madalya geçiyor." dedi.

Japon antrenör Oishi'nin getirdiği yeni sisteme ilişkin de Fidan, "Japonların teknikleri daha ince detaylar içeriyor. Biz ilk başta biraz afalladık, zordu, zamanla alıştık. Haziran ayından beri Oishi hocayla beraberiz. Çok büyük farklılıklar yok ama detaylar da önemli." diye konuştu.

Ay-yıldızlı judocu Salih Yıldız da "Judo teknikleri üzerine çok çalışıyoruz, rakibiniz ne kadar güçlü olursa olsun tekniğiniz iyiyse rakibinizi atabilirsiniz. Önümüzde dünya şampiyonası var ilk başta orada madalya kazanmak ardından da olimpiyatlara kota kazanmayı hedefliyorum. Dünya şampiyonasında hedefimiz altın madalya, asıl hedefimiz ise olimpiyat madalyası kazanmak. Bu şampiyonalarda kota puanları da veriliyor." ifadelerini kullandı.

Tokyo Olimpiyatları'na gidememenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Salih, "2024 Paris'te inşallah ilk olimpiyat madalyamı alıp, sonra 2028 ve 2032 olimpiyatlarında da madalyamı alıp bitireceğiz inşallah." dedi.

Milli judocu Ali Demirel de "Oishi hocaya çok iyi yerlere gelebiliriz çünkü antrenmanları ağır, eksik olan noktalarımızı kapatmaya çalışıyoruz. Takım şu an çok iyi durumda, bunu da inşallah Taşkent'teki dünya şampiyonasında gösteririz. Gençlerden büyükler kategorisine yeni geçtim, büyüklerde ilk kez dünya şampiyonasına gideceğim. Gençlerde dünya üçüncülüğüm var, Avrupa şampiyonluğum var. Büyüklerde de ilk önce Avrupa ve dünyada başarılı olalım sonra da inşallah olimpiyatlar." şeklinde görüş belirtti.