Milli judocular Napoli'deki 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda madalya arayacak. - Son Dakika
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Milli judocular Napoli'deki 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda madalya arayacak.

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Milli judocular Napoli\'deki 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası\'nda madalya arayacak.
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Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası Napoli'de yarın başlayıp 1 Kasım'da sona erecek. 36 ülkeden 285 sporcunun katılacağı organizasyonda Türkiye, 3 kadın ve 3 erkek judocuyla madalya mücadelesi verecek.

Milli judocular, İtalya'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası Napoli kentinde yarın başlayacak ve 1 Kasım'da sona erecek.

Organizasyonda 36 ülkeden 285 sporcu tatamiye çıkarken, Türkiye şampiyonada 3 kadın ve 3 erkek judocuyla ter dökecek. Teknik direktör Mesut Kapan yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan milli sporcular, şampiyona için İtalya'ya gitti.

Şampiyonada kadınlarda 48 kiloda Zilan Ertem, 70 kiloda Ecem Baysuğ ve +78 kiloda Yağmur Yılmaz, erkeklerde ise 60 kiloda Yunus Emre Esenboğa, 81 kiloda Erman Gürgen ve +100 kiloda Recep Ergin madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıSSC NapoliTürkiyeSporSon Dakika

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