Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan Almanya'ya Yenilgi

SALON: Barış ve Dostluk Salonu

HAKEMLER: Andris Aunkrogers, Paulina Karolina Gajdosz, Dariusz Zapolski

TÜRKİYE: Olcay Çakır Turgut 6, Tilbe Şenyürek 15, McCowan 14, Sevgi Uzun 7, Şerife Alperi Onar 9, Derin Erdoğan, Elif Bayram 8, Elif İstanbulluoğlu, Gökşen Fitik 11, Pelin Bilgiç 3, Sinem Ataş

ALMANYA: Bar 5, Wilke 12, Crowder 4, Bühner 19, Geiselsoder 10, Fiebich 18, Bessoir 15, Peterson 4, Feldrappe 4, Eichmeyer 2

1'İNCİ PERİYOT: 15-23

DEVRE: 28-50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-73

FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası sıralama karşılaşmasında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya'ya 73-93 yenilerek FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 Elemelerine katılma şansını Pazar günü oynayacağı Litvanya maçına bıraktı.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçta Ay-yıldızlıların top kayıplarını hızlı hücumlarla iyi değerlendiren Almanya çeyreğin bitimine 3.17 dakika kala farkı çift hanelere çıkarak skoru 20-10'a getirdi ve ilk periyodu 23-15 önde tamamladı. 2'nci periyotta da sert oyununu sürdüren Almanya farkı açarak soyunma odasına 22 sayı farkla 50-28 önde gitti.

Maçın 2'nci yarısında parkeye sert savunmayla dönerek ilk 2 dakikada yakaladığı 7-0'lık seriyle farkı eritmeye başlayan Milliler farkı 9 sayıya kadar indirdi. Fakat etkili oyununu periyot sonuna taşıyamayan Milli Takım 3'üncü periyodu da 52-73 geride kapadı.

Son periyotta farkı kapatmayı başaramayan Milliler sahadan 73-93 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye, FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 Elemelerine katılmak için 29 Haziran Pazar günü Litvanya ile karşılaşacak. Bu maçı kazanan takım Dünya Kupası 2026 Elemelerine katılmaya hak kazanacak.