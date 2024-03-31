Milli Kadın Hentbol Takımı Karadağ maçına sporseverleri davet ediyor

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A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda 3 Nisan Çarşamba günü mücadele edecekleri Karadağ maçına sporseverleri davet etti.

Rize Yenişehir Spor Salonu'nda Karadağ maçı hazırlıklarını sürdüren takımın Başantrenörü Buceschi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rize'nin kadın ve erkek hentbolunda önemli şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Buceschi, milli maç organizasyonunu Rize'de yapmanın son derece heyecanlı olduğunu belirterek, Rize'de hentbola önem verildiğini bildiklerini ifade etti.

Rize'de maç yapmanın avantajını kullanmak istediklerini vurgulayan Buceschi, "Rize'nin seyircisini yanımızda görmek istiyoruz. Onların desteği çok önemli. İyi bir seyirci baskısıyla gerçekten maçın kaderi değişebiliyor. Seyircinin sahaya oldukça etkisi var. Rize'deki hentbol severleri maçımıza bekliyoruz." dedi.

Buceschi, grupta son iki maçı senelerdir Avrupa'da mücadele eden Karadağ ve Sırbistan'a karşı oynayacaklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Üst düzey ekiplere karşı mücadele edeceğiz. Karadağ'da rakibimize karşı oynadığımız ilk maçın ikinci yarısında biraz ritim kaybı yaşadık. Tekrarının olmaması için analizlerimizi yaptık. Daha iyi bir performans sergileyeceğimize inanıyorum. Sırbistan ile ikincilik yarışı içerisindeyiz. Sırbistan'ı deplasmanda yenebilirsek grup ikincisi olacağız. O yüzden önce iyi bir başlangıç yapmamız lazım. Karadağ maçını iyi oynamamız lazım. Karadağ maçı bizim takımımızın ritmini oldukça etkileyecek bir maç."

Son derece konsantre bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini anlatan Buceschi, "Sahada mücadeleci olmak zorundayız. Savunmada ve hücumda asla oyunu bırakmayan, son topa kadar oynayan, her pasın, şutun değerini bilen, yapılan her savunmanın önemini sergileyen bir maç oynamalıyız." diye konuştu.

Buceschi, maçta kesinlikle ritimden düşmemeleri gerektiğine dikkati çekerek, "Sekizinci oyuncumuz sahadaki seyircimiz, onların desteği çok önemli. Her şeyi değiştirebiliyor. Rakibin moral motivasyonunu değiştirebilir, bizim moral motivasyonumuzu değiştirebilir. Sekizinci oyuncu çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kaptan Betül Yılmaz: "Lütfen bizi yalnız bırakmayın"

A Milli Kadın Hentbol Takımı Kaptanı Betül Yılmaz ise Karadeniz'de oynamanın her zaman zor olduğunu söyledi.

Karadeniz ruhunu, burada oynamanın ne demek olduğunu çok iyi bildiğini dile getiren Yılmaz, "Karadağ deplasmanındaki ilk maçımızda şanssız bir mağlubiyet aldık. Oradan öğrendiklerimizle evimizde Rize seyircisi ile beraber 2 puanı almaya talibiz. Gruptan çıkışımız garanti ama bizim için prestij maçlarına döndü." dedi.

Yılmaz, Karadağ maçının ardından Sırbistan ile deplasmanda oynayacaklarını anımsatarak, "Oradaki 2 puana da talibiz. Umarım burada kazanıp seyirci ile kutladıktan sonra Sırbistan'a mutlu gideriz." şeklinde konuştu.

Deplasmanda oynamanın her zaman zor olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Karadağ şimdi bu zorluğu yaşayacak. Zorlu bir seyirci ile oynayacaklar. Hırslı insanlara sahip Rize. Her zaman seyirci bizim sekizinci oyuncumuzdur. Çok daha iyi olacak. İlk maçtan öğrendiklerimizle ikinci maça çok daha iyi çıkacağız."

Hentbol severleri maça davet eden Betül Yılmaz, "Ruhunuzu yaşayacak kadar bildim. O yüzden lütfen gelin sekizinci oyuncumuz olun. Birlikte kazanalım, birlikte sevinelim. Lütfen bizi yalnız bırakmayın." diye konuştu.