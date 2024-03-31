Milli Kadın Hentbol Takımı Karadağ maçına sporseverleri davet ediyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda 3 Nisan Çarşamba günü mücadele edecekleri Karadağ maçına sporseverleri davet etti.
Rize Yenişehir Spor Salonu'nda Karadağ maçı hazırlıklarını sürdüren takımın Başantrenörü Buceschi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rize'nin kadın ve erkek hentbolunda önemli şehirlerden biri olduğunu söyledi.
Buceschi, milli maç organizasyonunu Rize'de yapmanın son derece heyecanlı olduğunu belirterek, Rize'de hentbola önem verildiğini bildiklerini ifade etti.
Rize'de maç yapmanın avantajını kullanmak istediklerini vurgulayan Buceschi, "Rize'nin seyircisini yanımızda görmek istiyoruz. Onların desteği çok önemli. İyi bir seyirci baskısıyla gerçekten maçın kaderi değişebiliyor. Seyircinin sahaya oldukça etkisi var. Rize'deki hentbol severleri maçımıza bekliyoruz." dedi.
Buceschi, grupta son iki maçı senelerdir Avrupa'da mücadele eden Karadağ ve Sırbistan'a karşı oynayacaklarının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Üst düzey ekiplere karşı mücadele edeceğiz. Karadağ'da rakibimize karşı oynadığımız ilk maçın ikinci yarısında biraz ritim kaybı yaşadık. Tekrarının olmaması için analizlerimizi yaptık. Daha iyi bir performans sergileyeceğimize inanıyorum. Sırbistan ile ikincilik yarışı içerisindeyiz. Sırbistan'ı deplasmanda yenebilirsek grup ikincisi olacağız. O yüzden önce iyi bir başlangıç yapmamız lazım. Karadağ maçını iyi oynamamız lazım. Karadağ maçı bizim takımımızın ritmini oldukça etkileyecek bir maç."
Son derece konsantre bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini anlatan Buceschi, "Sahada mücadeleci olmak zorundayız. Savunmada ve hücumda asla oyunu bırakmayan, son topa kadar oynayan, her pasın, şutun değerini bilen, yapılan her savunmanın önemini sergileyen bir maç oynamalıyız." diye konuştu.
Buceschi, maçta kesinlikle ritimden düşmemeleri gerektiğine dikkati çekerek, "Sekizinci oyuncumuz sahadaki seyircimiz, onların desteği çok önemli. Her şeyi değiştirebiliyor. Rakibin moral motivasyonunu değiştirebilir, bizim moral motivasyonumuzu değiştirebilir. Sekizinci oyuncu çok önemli." ifadelerini kullandı.
Kaptan Betül Yılmaz: "Lütfen bizi yalnız bırakmayın"
A Milli Kadın Hentbol Takımı Kaptanı Betül Yılmaz ise Karadeniz'de oynamanın her zaman zor olduğunu söyledi.
Karadeniz ruhunu, burada oynamanın ne demek olduğunu çok iyi bildiğini dile getiren Yılmaz, "Karadağ deplasmanındaki ilk maçımızda şanssız bir mağlubiyet aldık. Oradan öğrendiklerimizle evimizde Rize seyircisi ile beraber 2 puanı almaya talibiz. Gruptan çıkışımız garanti ama bizim için prestij maçlarına döndü." dedi.
Yılmaz, Karadağ maçının ardından Sırbistan ile deplasmanda oynayacaklarını anımsatarak, "Oradaki 2 puana da talibiz. Umarım burada kazanıp seyirci ile kutladıktan sonra Sırbistan'a mutlu gideriz." şeklinde konuştu.
Deplasmanda oynamanın her zaman zor olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Karadağ şimdi bu zorluğu yaşayacak. Zorlu bir seyirci ile oynayacaklar. Hırslı insanlara sahip Rize. Her zaman seyirci bizim sekizinci oyuncumuzdur. Çok daha iyi olacak. İlk maçtan öğrendiklerimizle ikinci maça çok daha iyi çıkacağız."
Hentbol severleri maça davet eden Betül Yılmaz, "Ruhunuzu yaşayacak kadar bildim. O yüzden lütfen gelin sekizinci oyuncumuz olun. Birlikte kazanalım, birlikte sevinelim. Lütfen bizi yalnız bırakmayın." diye konuştu.
Son Dakika › Spor › Milli Kadın Hentbol Takımı Karadağ maçına sporseverleri davet ediyor - Son Dakika
Acun Ilıcalı, Gizem'in peş peşe 2 ameliyat olduğu için yarışmaya devam edemeyeceğini ve Yağmur'un da ayağı alçıya alındığı için Survivor'a dönemeyeceğini açıkladı. Ilıcalı ayrıca takımlardaki kadın yarışmacı dengesizliği sebebiyle iki hafta üst üste erkek elemesi olacağını belirtti. Kıran kırana geçen mücadeleyi Kırmızı Takım saniyelerle kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Mavi Takım'da Hakan Hatipoğlu oldu.
Bilecik, 2 Nisan'da başlayacak olan Halk Oyunları Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapacak. İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenecek olan müsabakalara 12 şehirdeki 658 sporcu katılacak. Müsabakalar sonucunda bir üst tura çıkacak okullar Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılma hakkı elde edecek.
A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu maçlarına yarın İstanbul'da başlayacak. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, organizasyon 1-7 Nisan tarihleri arasında İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek. Takımın kadrosunda birçok oyuncu yer alırken, liderin bir üst klasmana yükseleceği grupta Türkiye'nin maç programı da belirlendi.
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, yerel seçimler için Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oyunu kullandı.
Düzce'de yaşayan muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacağı okula, kendi tasarladığı astronot kostümüyle gitti. Bişgin, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan esinlenerek kostümü hazırladığını belirtti ve seçimlerde astronot kostümüyle oy kullanan ilk kişi olarak tarihe geçmek istediğini ifade etti.
Gaziantep derbisinde Alg Spor, Asyaspor karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı. Başkan Ali Gözcü, takımını tebrik ederek ligde kalan maçlarda tüm puanlara talip olduklarını ve iyi bir noktada ligi tamamlamak istediklerini söyledi.
Erzurumspor'un başarılı futbolcusu ve kaptanı Mustafa Yumlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Vali Çiftçi, Erzurumspor Futbol Kulübü Kaptanı Yumlu'yu makamında kabul etti ve Yumlu, Vali Çiftçi'ye kendi formasını hediye etti.
Karşıyaka Spor Tesisleri'nde oynanan Bölgesel Amatör Ligi çeyrek final maçında Orduspor, Kabadüz Gençlikspor'u 1-0 yenerek yükseldi. Maç sonrası futbolcular arasında çıkan kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti. Yaralanan 6 futbolcu hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?