Milli Kadın Hentbol Takımı\'nın ikizleri Sinem ile Gizem Yapıcı, Avrupa Şampiyonası\'na gidiyor

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A2 Milli Kadın Hentbol Takımı'nın ikizleri Sinem ile Gizem Yapıcı, ortaokulda okurken ailelerinden gizli başladıkları hentbolda, daha sonra ailelerinin de destekleriyle milli takımla Avrupa Şampiyonası'na gidecek olmanın sevincini yaşıyor.

Milli takımın genç ikiz oyuncuları Sinem ile Gizem Yapıcı (22), hentbola başlama serüvenlerini ve spor yaşamlarını AA muhabirine değerlendirdi.

Gizem Yapıcı (Kırşehir Belediyespor), hentbola İstanbul Bahçelievler'de 13 yaşında ortaokulda okurken beden eğitimi öğretmenlerinin teşvikiyle başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Başlangıçta ailemizden gizli antrenmanlara gidip geliyorduk. Antrenörümüzün de desteğiyle devam ettik, sonrasında ailemiz de öğrendi ve bize çok destek oldular. Daha sonra İbrahim Yalçın antrenörümüzün yanında 5-6 sezon devam ettik ve ardından Ankara'ya Yenimahalle 1923'e kardeşimle beraber transfer olduk. Daha sonra Muratpaşa Belediyespor'a transfer olduk, Muratpaşa Belediyespor'dan sonra da Yalıkavakspor'da oynamaya başladık. Sonra kardeşimle takımlarımız ayrıldı, kardeşim Yalıkavakspor'da devam etti, ben Kırşehir Belediyespor'a gittim. Kırşehir Belediyespor'dan 1,5 sene sonra Tekirdağ'a gittim daha sonra da tekrar Kırşehir'e geri döndüm."

Anne ve babasının hentbola gittiklerini nasıl öğrendiklerine ilişkin ise Gizem, "O dönem derslerimize çok yoğunlaşamamıştık, biz etütlere diye antrenmanlara devam ediyorduk. Sonrasında ailemiz de bizimle geldi, öğrendiler ve daha çok destek olmaya başladılar." dedi.

Gizem: "İlk milli takıma çağrıldığımızı duyunca ağlamıştık"

Diğer oyuncuların ikiz olduklarını öğrendiklerinde verdikleri tepkilere yönelik de Gizem, "Bizi hala daha karıştıranlar oluyor, çoğu zaman şakalaşmalar oluyor, bizi görünce gülüyorlar." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı sporcu Gizem, kardeşiyle rakip takımlarda ilk karşılaşma anısına ilişkin ise "Rakip olarak ilk karşılaşmamız, kardeşim Bursa Büyükşehir Belediyespor'da ben de Kırşehir Belediyespor'da oynarken play-off maçında oldu. Maçı kaybetmiştik sonuç kötü olsa da iyi bir maçtı, kardeşimle karşılıklı oynamak çok keyif vericiydi. Kırşehir adına ne kadar gol atarsam aslında bir o kadar da buruktum çünkü kardeşimin takımıydı. Eminim ki o da benim gibi düşünüyordur." şeklinde konuştu.

Anne ve babasının maçlarını izlemesinden, bazen kardeşini desteklemelerinden daha çok gururlandığını belirten Gizem, "İkimiz de aslında birbirimizi yükseltiyoruz." dedi.

İlk milli takıma çağrıldıklarında yaşadıkları sevinç ve duygusallık için ise Gizem, "İlk milli takıma çağrıldığımızı duyunca birbirimize sarılmış ve ağlamıştık, sonunda hedefimize gidiyoruz diye sevinmiştik. 16 yaşında ilk kez milli takım kampına beraber çağrıldık, o zamandan beri milli takımdayız, beraber devam ettik. Bir ara kardeşimin sakatlığı olmuştu ben de o dönemde İtalya'ya Avrupa Şampiyonası'na gitmiştim onun dışında hiç ayrılmamıştık. Milli takım olarak inşallah Avrupa Şampiyonası'nda oynarız. İleride Avrupa'da iyi bir takımda oynamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sinem: "Milli takımın Avrupa Şampiyonası'na katılması için çok çalışıyoruz"

Hentboldan önce atletizm yaptıklarını ancak atletizmi çok sevemediklerini belirten Sinem Yapıcı ise şöyle konuştu:

"Ortaokuldaki hocamız bize hentbolu çok iyi tanıttı. Hentbol ile enerjimizi atarken antrenörlerimiz de bizi gördükçe yetenekli olduğumuzu söylediler ve devam ettik. Yalıkavakspor'a profesyonel olarak transfer olana kadar kardeşimle beraber oynarken çok heyecanlanıyorduk çünkü o hata yapınca ben de hata yapıyordum. Kardeşim çok iyi olunca ben de iyi oluyordum, birbirimize destek oluyorduk ama açıkçası çok da sıkıntı yaşadık."

Kardeşiyle takımlarının ayrılmasından sonra yaşadıklarına ilişkin de Sinem, "Ben Bursa Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldum o sırada kardeşim Kırşehir Belediyespor'da idi. Biz play-off oynarken ilk kez karşılıklı rakip olarak maçımıza çıkacaktık o maç çok heyecanlıydık, inanılmaz güzel bir atmosferde maçımızı yaptık. Çok şükür biz kazandık ama heyecandan ne yaşadığımı unuttuğum bir maçtı." diye konuştu.

Ailelerinin kulüp maçlarını ve milli maçlarını izlediklerinde yaşadıkları duygular için de Sinem, "Anne ve babamız çok gururlanıyor, bizim buralarda olmamızdan çok mutlular, bizi milli takımda görmek ve daha üst seviyelere gidebilmemiz için bize çok destek oluyorlar. Sağ olsunlar bizden desteklerini hiç esirgemiyorlar." dedi.

Şu ana kadar genç milli takımda oynadıklarını şimdi ise A milli takımda kamp yaptıklarının hatırlatılması üzerine de Sinem, "Çalışmalarımız çok güzel gidiyor, hedeflere yönelik tamamen koordineli bir şekilde çalışıyoruz, bunun için antrenörlerimize teşekkür ederiz. Milli takımın Avrupa Şampiyonası'na katılması için çok çalışıyoruz. Bu tarihi başarının içinde oyuncu olarak bulunmak bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor ile ligi iyi bir sırada bitirmek istediklerini de kaydeden Sinem, "Gelecekte Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takımda oynamayı hedefliyorum." diye konuştu.