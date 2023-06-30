Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya'yı 3-0 Yendi - Son Dakika
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Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya'yı 3-0 Yendi

Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya'yı 3-0 Yendi

30.06.2023 18:42

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Brezilya ile yaptığı maçı 3-0 kazanarak final etabına garantiledi. Sultanlar, heyecan dolu mücadeleyi 22-25, 16-25, 22-25 setlerle kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde Brezilya ile kozlarını paylaştı. Heyecan seviyesi yüksek mücadeleyi Sultanlar, 3-0 kazandı.

FİNAL GARANTİ

Geride kalan 11 maçta 8 kez galip gelen Milliler, ABD'de düzenlenecek Final Etabı'na kalmayı Tayland maçından sonra garantilemişti.

Türkiye: Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin ( Gizem Örge, Cansu Özbay, Hande Baladın, Saliha Şahin)

Brezilya: Gabi, Ana Carol, Lorrayna, Maiara, Thaisa, Macris (Nyeme, Ratzke, Montibeller, Daroit Moreira, Alecrim)

Setler: 22-25, 16-25, 22-25

Süre: 77 dakika (24, 24, 29)

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SON DAKİKA: Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya'yı 3-0 Yendi - Son Dakika
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