Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Rakipleri Belli Oldu

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Endonezya'da düzenlenecek FIVB 21 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde C Grubu'nda yer aldı.

Milli takım, grup aşamasında İtalya, Mısır, Polonya, Cezayir ve Çekya ile mücadele edecek.

24 takımın katılımıyla 7-17 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya Surabaya şehri ev sahipliği yapacak.