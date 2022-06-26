Milli sporcu, Türkiye 'ye Akdeniz Oyunları 'nda ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu.Eray, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Altın madalya aldığım için çok mutluyum. Ülkemize ilk altın madalyasını getirdiğim için çok mutluyum. Vatana millete hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Eray Şamdan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli karateci Eray Şamdan, Cezayir'de altın madalyanın sahibi oldu! - Son Dakika

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