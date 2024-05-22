Milli Karateci Uğur Aktaş: Sakatlığımın Ardından İyi Durumdayım - Son Dakika
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Spor

Milli Karateci Uğur Aktaş: Sakatlığımın Ardından İyi Durumdayım

Milli Karateci Uğur Aktaş: Sakatlığımın Ardından İyi Durumdayım

Milli karateci Uğur Aktaş, yaşadığı sakatlığın ardından iyi durumda olduğunu ve ay sonunda Fas'ta katılacağı yılın son Karate 1 Premier Lig organizasyonu öncesi eski performansına çok yakın olduğunu ifade etti.

22.05.2024 11:13
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Milli karateci Uğur Aktaş, yaşadığı sakatlığın ardından iyi durumda olduğunu ve ay sonunda Fas'ta katılacağı yılın son Karate 1 Premier Lig organizasyonu öncesi eski performansına çok yakın olduğunu ifade etti.

Tokyo 2020'nin bronz madalyalı karatecisi Uğur Aktaş; sakatlık süreci, dünya şampiyonası hedefi ve olimpiyatlara ilişkin AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Budapeşte'de katıldığı 2023 Dünya Şampiyonası döneminden yaşadığı sakatlıkla ilgili kesin bir teşhis konulamadığı için tedavi sürecinin uzadığını belirten Uğur, ameliyatının ardından 4 hafta sonra antrenmanlara başladığını aktardı.

Kazablanka'da 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde düzenlenecek yılın son Karate 1 Premier Lig organizasyonuna hazırlandığını bildiren Uğur, asıl hedefinin gelecek yıl düzenlenecek dünya şampiyonası olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sakatlığımın ardından şu an iyi durumdayım, iyi antrenman yapıyorum. Senenin son Premier Lig mücadelesine hazırlanıyorum, her şey gayet güzel gidiyor. Dünya şampiyonaları artık rankingdeki ilk 32 ile düzenlenecek. Yani her ülkeden sporcular maalesef katılım sağlayamayacak. Premier Liglere katılmamız zorunlu. Eski performansıma çok çok yakınım. Güzel bir turnuva geçireceğimi düşünüyorum. Bu turnuva seneyi kapatırken ne durumda olduğumuzu görmemizi ve önümüzdeki yıl büyük turnuvalar için bize daha iyi bir hazırlık süreci sağlayacak. İnşallah sonraki süreçte de önümüzdeki sene yapılacak Premier Liglerde gerekli puanları alıp dünya şampiyonasına gideceğiz. Belki de tarihin en zor dünya şampiyonası olacak. Çünkü geçmişte farklı ülkelerden sporcular olduğu için kolay maçlar olabiliyordu, ama artık dünya şampiyonasında kolay hiçbir maç olmayacak. Şu an için olimpiyatlarda yer almıyoruz o sebeple dünya şampiyonası en büyük turnuva ve o turnuvada da benim hedefim tabii ki altın madalya kazanmak olacak."

Kariyerinde olimpiyat üçüncülüğünün yanı sıra büyüklerde 4 Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğünün bulunduğunu, iki sene üst üste sıkletinde liderliği (Grand Winner) elinde tuttuğunu anlatan Uğur, "Güzel bir kariyere sahibim, bu kariyeri de güzel bir şekilde başarılı bir şekilde devam ettirmek istiyorum. Önümde daha uzun yıllar olduğunu düşünüyorum, ben karate sporunu çok seviyorum. Her zaman da yapabildiğim süre boyunca da yapmak istiyorum." diye konuştu.

"Olimpiyatlarda yer almıyoruz, bu bizi üzüyor"

Milli sporcu, yıllarca bekleyip Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yarışma fırsatı yakaladıktan sonra branşlarının olimpik sporlar arasından çıkarılmasının üzücü olduğunu söyledi.

Tokyo'da 84 kilo mücadelesinde 2-2 biten yarı final maçında ilk puanı rakibi aldığı için finale yükselemediğini ve bronz madalya aldığını hatırlatan Uğur, şöyle devam etti:

"Madalyayı boynuma taktıktan sonra gerçekten öncesinde kazandığım madalyaların olimpiyatın çeyreği bile etmediğini hissettim. Maddi ve manevi her açıdan olimpiyatlar insanı güçlü kılan ve mutlu eden bir organizasyon. Fakat bu olimpiyatta yer almadığımız için büyük bir burukluk içindeyim. Olimpiyatlarda yer almıyoruz, bu bizi üzüyor. Bizim sporumuz selamla başlayıp selamla bitiyor, bunun da amacı 'senin canın bana, benim canım da sana emanet' demek. Olimpik ruha çok uygun bir spor. Böyle güzel bir sporun olimpiyat dışında kalması gerçekten üzücü. Ama elimizden bir şey gelmiyor. Bizim yapabileceğimiz katılacağımız turnuvalarda en yüksek basamakta yer almak, ülkemizi temsil edip zirveye çıkmak. İçimizde burukluk var ama bu bizi yıldırmayacak, yine bayrağımızı zirveye taşımak istiyoruz."

"Arkadaşlarımız yokluğumuzu aratmayacaktır"

Paris 2024 Olimpiyatları'nın milli sporcular adına çok başarılı geçeceğine inandığını dile getiren Uğur Aktaş, "Orada olmadığım için üzülsem de her gün takip edeceğim, bütün branşları izleyeceğim." dedi.

Olimpiyatlara ilk kez katılacak genç sporculara da tavsiyelerde bulunan Uğur, "Olimpiyat insanın omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bu psikolojik baskıyı üzerlerinde hissetmeden, sanki antrenman yapıyormuşçasına orada olmanın büyük bir gurur ve başarı olduğunu unutmadan, her saniyeden keyif alarak yarışmalarını tavsiye ediyorum. Yarışırken bilsinler ki tüm Türkiye onların yanında, herkes onlar için dua ediyor destek veriyor. Orada keyif alarak performanslarını sergiledikleri takdirde bence başarı bununla gelecektir." ifadelerini kullandı.

"Biz birbirinin başarısını isteyen bir takımız. O yüzden çok başarılı olacağımıza inanıyorum." diyen milli sporcu, "Son olimpiyatlarda bizim haricimizde madalya alan arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu yer alacak. Bu sebeple onlar daha tecrübeli bir halde performanslarını sergileyecekler. Onların yanında genç, yetenekli ve olimpiyat madalyası isteyen arkadaşlarım da var. Onlar da elinden geleni yapıp madalya kazanacaklar diye hissediyorum. Evet karate olsaydı çok daha farklı olabilirdi Türkiye adına, çünkü çok başarılı, güçlü bir ülkeyiz biz karatede. Arkadaşlarımızın yokluğumuzu aratmayacağını düşünüyorum, hepsine yürekten başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Uğur Aktaş, Fas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Karateci Uğur Aktaş: Sakatlığımın Ardından İyi Durumdayım - Son Dakika

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