Milli Karateciler Dünya Kupası'nda - Son Dakika
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Spor

Milli Karateciler Dünya Kupası'nda

Türk karateciler, 22-24 Kasım'da İspanya'da 43 ülkeden 388 sporcu ile madalya için mücadele edecek.

14.11.2024 11:19
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Milli karateciler, İspanya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 22-24 Kasım tarihlerinde Pamplona kentinde gerçekleştirilecek.

İspanya'da 43 ülkeden 388 sporcu madalya için tatamiye çıkacak. Organizasyonda Türkiye'yi 11 erkek ve 9 kadın olmak üzere toplam 20 sporcu temsil edecek.

Kumite erkekler takımda milli sporcular Eray Şamdan, Ömer Abdurrahim Özer, Ömer Faruk Yürür, Enes Bulut, Kadir Furkan Genç, Umut Eren Gündoğ, Hasan Aslan ve Eren Akkurt, kadınlar takımda da Tuba Yakan, Sudenaz Aksoy, Eda Eltemur, Zeyna Gaballa ve Fatma Naz Yenen mücadele edecek.

Katada erkekler takımda Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir, kadınlar takımda da Damlasu Türemen, Zehra Kaya, Elif Karaboğa ve Damla Pelit mücadele verecek.

Kaynak: AA

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