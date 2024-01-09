 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milli kayakçılar, yeterli kar olmadığı için antrenmanlarını Yüksekova'da sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Milli kayakçılar, yeterli kar olmadığı için antrenmanlarını Yüksekova'da sürdürüyor

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'ne bağlı Erzurum Kandilli Kayak Merkezi'nde yeterli kar olmaması nedeniyle milli kayakçılar, antrenmanlarını Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapıyor. 20 sporcu, Yüksekova'da düzenlenecek olan Kayaklı Koşu Türkiye elemelerine katılacak.

Milli kayakçılar, yeterli kar olmadığı için antrenmanlarını Yüksekova\'da sürdürüyor
09.01.2024 - 11:49,  Güncelleme: 12:06
Abone Ol

A Milli Kayaklı Koşu Sporcuları, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'ne (TOHM) bağlı Erzurum Kandilli Kayak Merkezi'nde yeterli karın bulunmaması nedeniyle antrenmanlarını Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürdürüyor. 20 sporcu, 17-20 Ocak tarihleri arasında Yüksekova'da yapılacak Kayaklı Koşu Türkiye elemelerine katılacak.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyü, milli kayakçılara ev sahipliği yapıyor. Erzurum Kandilli Kayak Merkezi'nde kayaklı koşu için yeterli karın bulunmaması nedeniyle ilçeye gelen 20 milli sporcu, her gün araçlarla kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu Kamışlı köyüne gelerek burada antrenman yapıyor. Sporcular, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede, antrenörleri eşliğinde günde 4 saat çalışma yapıyor. Kayakçılar, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 17-20 Ocak tarihleri arasında Yüksekova'da düzenlenecek olan Kayaklı Koşu Türkiye elemlerine katılacak.

Kayakçılardan Eyyüp Güler, elemelere kısa bir süre kaldığını ve bu nedenle sıkı çalıştıklarını belirtirken, Rabia Akyol ise Erzurum'da kayaklı koşu için yeterli karın bulunmaması nedeniyle Yüksekova'ya geldiklerini söyledi. Akyol, "17-20 Ocak'ta Yüksekova'da Türkiye elemelerine katılacağız. İyi bir derece almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca bölgeye günde iki defa gelme imkanımız da oluyor. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Yüksekova, Erzurum, Türkiye, Antrenman, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli kayakçılar, yeterli kar olmadığı için antrenmanlarını Yüksekova'da sürdürüyor - Son Dakika


11:42
Netflix'in Kürt kökenli oyuncusu Gazze'de yaralandı Netflix'in Kürt kökenli oyuncusu Gazze'de yaralandı
11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:14
Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:03
New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:56
Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor

Son Dakika
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53 Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:56 Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor
10:34 TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı
10:10 150 milyonluk vurgun yapan Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 12:30:11. #1.12#
SON DAKİKA: Milli kayakçılar, yeterli kar olmadığı için antrenmanlarını Yüksekova'da sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement