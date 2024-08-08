Milli kick boks sporcularının hedefi olimpiyatlar - Son Dakika
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Spor

Milli kick boks sporcularının hedefi olimpiyatlar

Erzurumlu milli kick boks sporcuları dünya ve Avrupa şampiyonalarına hazırlanırken, olimpiyatlar için de çalışmalarını sürdürüyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü adına katılacak olan milli sporcular, şampiyonluk hedefiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

08.08.2024 21:12
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- Milli kick boks sporcularının hedefi olimpiyatlar

ERZURUM - Erzurumlu milli kick boks sporcuları bir yandan katılacakları dünya ve Avrupa şampiyonalarına hazırlanırken, bir yandan da gözlerini olimpiyatlara çevirdi.

23 Ağustos - 1 Eylül 2024 tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte şehrinde yapılacak olan Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası ve 02- 10 Kasım 2024 tarihleri arasında Yunanistan da yapılacak olan Büyükler Avrupa Şampiyonası'na Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü adına katılacak olan milli sporcular, hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenörler Emre Şahin ve Cebrail Gençoğlu'nun çalıştırdığı milli sporculardan Vedat Ağyürek 69 kiloda Büyükler Avrupa Şampiyonası'na, 57 kiloda Berat Önal, 63 kiloda Furkan Akgün ve 74 kiloda Muhammet Emin Alkan ise Gençler Dünya Şampiyonası'na katılacaklar. Yaklaşık 11 yıldır Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nde Kick Boks Takımı'nı çalıştıran antrenör Emre Şahin ve Cebrail Gençoğlu, sporcularından şampiyonluklar beklediklerini ifade ettiler.

Antrenör Emre Şahin, sporcularının da kendileri gibi dünya ve Avrupa şampiyonu olmalarının onurunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Şampiyon olmak ve şampiyonluk zirvesinde kalmak bir çok zorluklar fedakarlıklar gerektiriyor. Elhamdülillah geçen sene bu sporcularımız Türkiye'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olarak İstiklal Marşımızı tüm Avrupa'ya dinlettirdi. İnşallah bu sene de Dünya Şampiyonası'nda tüm dünyaya dinletmek nasip olur. Bu süreçte bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, maddi ve manevi olarak destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve Kulüp Başkanımız Ahmet Dal'a sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

Milli sporcular Vedat Ağyürek, Berat Önal, Furkan Akgün ve Muhammet Emin Alkan da hedeflerinin daha fazla dünya ve Avrupa şampiyonluğu madalyası almak olduğunu belirterek, "Ülkemizi ve bayrağımızı olimpiyatlarda temsil etmek en büyük hayalimiz. Bunun için yorulmadan çalışıyoruz" şeklinde konuştular.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Milli kick boks sporcularının hedefi olimpiyatlar - Son Dakika

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