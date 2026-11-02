Milli kick boksçu Asrın Fırat Yaman, Makedonya\'da Avrupa şampiyonasına katılacak

Kastamonu'da 13 yaşında kilo vermek için başladığı kick boksta önemli başarılara imza atan Asrın Fırat Yaman, milli takıma kadar yükseldi. Türkiye, Balkan ve Dünya Kupası şampiyonlukları bulunan 21 yaşındaki sporcu, şimdi Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkmaya hazırlanıyor.

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Asrın Fırat Yaman, 8 yıl önce başladığı kick boksta elde ettiği başarılarla milli takıma kadar yükseldi. Kariyerinde 4 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Balkan ve Dünya Kupası şampiyonlukları bulunan Yaman, 2026 yılı Türkiye şampiyonalarında topladığı puanlarla milli takıma seçildi. Genç sporcu, 6-15 Kasım tarihlerinde Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda 86 kilo Low Kick kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek. Antrenörü Eldar Elizade yönetiminde yoğun bir hazırlık dönemi geçiren Yaman, haftanın 6 günü çift antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandı.

"Buralara geleceğimi hiç tahmin etmemiştim"

Kick boksa başlama hikayesini anlatan milli sporcu Asrın Fırat Yaman, "8 yıldır sporla uğraşıyorum. Şu an aktif olarak milli sporcuyum. 4 Türkiye şampiyonluğum bulunuyor. Balkan şampiyonluğum ve Dünya Kupası şampiyonluklarım bulunuyor. Ben, çok içime kapanıktım. Evden dışarı çıkmak istemiyordum. 2018 yılında Eldar hocayla tanıştım. O gün bugündür bu şekilde devam ediyorum. Ben aslında kilo vermek için başlamıştım. Buralara geleceğimi hiç tahmin etmemiştim. Kilomu verdim, sporu bırakacaktım. Fakat Eldar hoca bendeki yeteneği gördü ve spora devam etmemi istedi. O şekilde devam ettim. ve şu an buralardayız" dedi.

"Ülkemi temsil etmek çok gurur verici"

Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedeflediğini belirten Yaman, "6-15 Kasım 2026 tarihlerinde Makedonya'da düzenlenen Kick Boks Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. 86 kilo Low Kick kategorisinde dövüşeceğim. Bu sene Türkiye şampiyonalarında en fazla puanı toplayarak ülkemi temsil etme hakkı kazandım. İnşallah önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda da bayrağımızı en yükseklerde dalgalandıracağız. Şu an ilk hedefim önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olmak. ve önümüzdeki senelerde de yine aynı bu şekilde Dünya şampiyonaları ve tekrar Avrupa şampiyonlarında ülkemizi en yüksek yerlerde temsil etmek. Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Bir gün dinlenmemiz oluyor" diye konuştu.

Hazırlık döneminde yoğun bir antrenman programı uyguladıklarını ifade eden Yaman, "Sabah ve akşam olarak antrenmanlar yapıyoruz. Eldar hocamız sağ olsun bizden emeğini asla esirgemiyor. Gündüzünü gecesine katıyor. Gecesini gündüzüne katıyor, bizim için uğraşıyor. Biz de aynı şekilde ülkemiz için uğraşıyoruz. Bu çalışmalarımız inşallah boşa gitmeyecek. Sayısız derecelerimiz var. İnşallah önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğiz ve şampiyon olacağız. Ülkemi temsil etmek çok gurur verici bir şey. Türkiye Cumhuriyeti adına dövüşmek çok farklı bir şey, çok farklı bir duygu. İnşallah rakiplerimizi yenip Avrupa şampiyonu olacağız" şeklinde konuştu.

Eldar Elizade: "Akran zorbalığına uğrayıp da bu yerlere gelebilmesi çok büyük bir azim"

Kick Boks İl Temsilcisi ve Yaman'ın antrenörü Eldar Elizade de sporcusunun uzun yıllar süren çalışmalarının ardından milli takıma seçildiğini belirtti. Yaman'ın disiplinli bir sporcu olduğunu vurgulayan Elizade, "Bu sene büyüklerde kulübümüz olarak iki tane Avrupa Şampiyonası'nda kota aldık. Kota almak çok zor oluyor ve büyüklerde olması daha da çok zor. Onlardan bir tanesi de Asrın Fırat Yaman. Kendisi 8 senedir o vizeyi kıl payı kaçırıyor ama en sonunda kotayı aldık. Şimdi ileride bizi Makedonya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası bekliyor. Asrın'la çok güzel şekilde çalışmalar yaptık. Asrın'ın kilosu çok tehlikeli bir kilo. 86 Low Kick. Burada sakatlanma olayı çok oluyor. Sporcularımız sakatlık dönemlerinden çok çok geçiyorlar. Asrın çok disiplinli. Belki de akran zorbalarına uğrayıp da bu yerlere gelebilmesi çok büyük bir yol. Çok büyük bir azim. Tamamen bir bilgisayar çocuğuydu Asrın. Ama kendisi şu an milli sporcu. Defalarca Türkiye şampiyonu, Balkan şampiyonu, Dünya Kupası şampiyonu oldu. Ama artık büyüklerde bizi Avrupa şampiyonu olarak onurlandıracak. Yine İstiklal Marşı'mızı okutacak ve hayallerimize gitmemiz için bir motive olacak. Ben Asrın'a inanıyorum. Kendisi başarılı ve disiplinlidir. Aynı zamanda da benim yardımcı antrenörümdür. Asrın'la çift idman yapıyoruz. Haftada bir gün dinlenme, bir gün tek idman. Tamamen kamp düzeyinde gidiyor. Aynı zamanda üniversitesiyle, eğitimleriyle de bağdaştırması için program çizelgesi çiziyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnşallah İstiklal Marşı'mızı okutacağız"

Şampiyona öncesinde rakiplerini analiz ederek hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getiren Elizade, "Şu an motivemiz yerinde, gücümüz yerinde. Rakiplerimizi analiz ediyoruz. Eksiklerimizi tamamlıyoruz. İnşallah o bayrağımızı dikeceğiz. İstiklal Marşı'mızı okutacağız. Normalde dünya şampiyonalarında 116 ülke oluyor. Yanlış bir bilgi vermeyeyim ama Avrupa'da ortalama 40-50 ülkenin katılımı oluyor. Bizim branş bir de çok popüler bir branş. Tabii biraz sert olduğundan dolayı olimpiyata gecikmiş bir spor. Ama çok popüler, aşığı çok. Türkiye'de lisans sayısı çok çok fazla. Neredeyse dördüncü veya beşinci sıraya yerleşmiş durumda. Çok zor bir süreç. Çünkü sonuçta savaşıyorsun. O an burnun kırılabilir, kaburgan kırılabilir. Bunlara örnek olsun diye çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah zafer bizimle olacak" dedi.