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Milli krosçu Sezgin Ataç, Avrupa Kros Şampiyonası'nda ilk 3'ü hedefliyor Açıklaması - Son Dakika

Milli krosçu Sezgin Ataç, Avrupa Kros Şampiyonası'nda ilk 3'ü hedefliyor Açıklaması

08.11.2021 11:46
Milli krosçu Sezgin Ataç, Avrupa Kros Şampiyonası'nda ilk 3'ü hedefliyor Açıklaması

Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası'nda birincilik elde eden Sezgin Ataç, aralık ayında İrlanda'da düzenlenecek 27. Avrupa Kros Şampiyonası'nda ilk 3 içinde yer almayı hedefliyor.

Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası'nda birincilik elde eden Sezgin Ataç, aralık ayında İrlanda'da düzenlenecek 27. Avrupa Kros Şampiyonası'nda ilk 3 içinde yer almayı hedefliyor.

Adana'da düzenlenen Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası büyükler 10 bin metre yarışında birinci olan Sezgin Ataç, AA muhabirine hedefleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Sezgin, 12 Aralık'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenecek 27. Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Daha önce de Türkiye Kros Şampiyonluğu yaşadığını anımsatan genç krosçu, bu yıl da birinci olmayı hedeflediğini belirtti.

İtalya'da 2017 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası 23 yaş altı 10 bin metre yarışında 3'üncü olduğunu ifade eden Sezgin, "2019 yılında da Avrupa Şampiyonası'nda 23 yaş altı kategoride olmama rağmen büyüklerde yarıştım ve 16. sırayı aldım. Türkiye'de de bir ilk oldu. Bu yıl İrlanda'da Avrupa Kros Şampiyonası yapılacak. İnşallah şampiyonaya katılarak büyükler kategorisinde yarışacağım." diye konuştu.

Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini vurgulayan Sezgin, şunları kaydetti:

"Daha önce yarı maraton ve 10 bin metre koşuyordum. Şu anda 63 dakikada yarı maraton koşuyorum, en iyi 62 dakikam var. Türkiye'de 62 dakikada koşan ilk Türk sporcuyum. Avrupa Kros Şampiyonası'nda inşallah 10 bin metrede ülkemi temsil edeceğim. Şu an performansım gayet iyi. İnşallah hem takım hem ferdi olarak ilk 3'te yer almayı hedefliyorum. Elimizden geleni yapacağız."

Sezgin, kendilerine desteklerinden dolayı Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Milli krosçu Sezgin Ataç, Avrupa Kros Şampiyonası'nda ilk 3'ü hedefliyor Açıklaması

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, İrlanda, Türkiye, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli krosçu Sezgin Ataç, Avrupa Kros Şampiyonası'nda ilk 3'ü hedefliyor Açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milli krosçu Sezgin Ataç, Avrupa Kros Şampiyonası'nda ilk 3'ü hedefliyor Açıklaması - Son Dakika
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