Milli Maç Heyecanı Tekirdağ ve Edirne'de - Son Dakika
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Milli Maç Heyecanı Tekirdağ ve Edirne'de

14.06.2026 11:28
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A Milli Takım'ın Avustralya ile oynadığı maç, Tekirdağ ve Edirne'de dev ekranlarla izlendi.

Abdullah YALÇIN-Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ, - A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı karşılaşma Tekirdağ ve Edirne'de kurulan dev ekranlardan izlendi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk maçını Avustralya ile oynadı. Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından milli maçın izlenmesi için sahil alanına dev ekran kuruldu. Saat 07.00'de başlayan karşılaşmayı izlemek için vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla alana akın etti. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ise Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekranda vatandaşlar maçı takip etti. Çorlu Belediyesi tarafından karşılaşmaya izlemeye gelenlere çay ve simit dağıtımı yapıldı. Edirne'de ise belediye tarafından Gölet Park'a dev ekran kuruldu. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde gelerek, milli heyecanı dev ekrandan takip etti.

Kaynak: DHA

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