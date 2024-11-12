Milli maç öncesi akılalmaz karar: Messi'nin formasını yasakladılar - Son Dakika
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Milli maç öncesi akılalmaz karar: Messi'nin formasını yasakladılar

Milli maç öncesi akılalmaz karar: Messi\'nin formasını yasakladılar

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde deplasmanda karşı karşıya geleceği Paraguay, sıralamada kritik önem taşıyan maç öncesinde alarma geçti. Messi'cilerin tribünde çoğunluğu ele geçirmesini istemeyen federasyon, stada Messi ve Arjantin formalarıyla girişe izin verilmeyeceğini açıkladı.

12.11.2024 17:43
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2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin'i konuk edecek olan Paraguay'da federasyon zorlu karşılaşma öncesi eşi benzeri az görülmüş bir karar aldı.

MESSI FORMASI YASAKLANDI, STADYUMA ALINMAYACAK

Paraguay, sıralamayı etkileyecek zorlu karşılaşmada Messi'cilerin önüne geçebilmek için dünyaca ünlü futbolcunun formasının yasaklandığını ve stadyuma alınmayacağını açıkladı. Paraguay Milli Takımı Futbol Direktörü Fernando Villasboa, "Arjantin Milli Takımı, Barcelona ya da Inter Miami formaları giyen ve üzerinde Messi'nin ismi bulunan taraftarlar stadyuma alınmayacak. Defensores del Chaco Stadyumu'nu renklerimizle donatmak istiyoruz. Oyuncular tribünlerden gelen desteği hissedecekler" sözleriyle Messi formasına getirilen yasağı ilan etti.

MAÇ NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nin 11. haftasında Paraguay ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 15 Kasım Cuma günü TSİ 02.30'da oynanacak.

MESSİ'NİN MİLLİ TAKIM RAKAMLARI

Kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu başta olmak üzeresayısız başarıya imza atan ve kimilerine göre dünyanın en iyi futbolcusu olan Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı ile 189 maçta çıktı. 37 yaşındaki Messi, bu karşılaşmalarda 112 gol ve 60 asistlik performans sergiledi.

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