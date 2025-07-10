Milli Motosikletçiler İngiltere ve Almanya'da Yarışacak - Son Dakika
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Milli Motosikletçiler İngiltere ve Almanya'da Yarışacak

10.07.2025 09:23
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Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu İngiltere'de, Deniz Öncü Almanya'da podyum mücadelesi verecek.

Superbike ve Supersport dünya şampiyonalarında sezonun yedinci ayağı İngiltere'de, Moto2'de ise on birinci ayak yarışları Almanya'da gerçekleştirilecek.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) yedinci ayağında Donington Park Pisti'nde gaza basacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde hazırlıklarını tamamlayan Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla yarın serbest antrenmanlara katılacak. Toprak, 12 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'de ilk yarışa çıkacak ve 13 Temmuz Pazar günü saat 13.00'te superpole'ün ardından saat 16.00'da ikinci ana yarışta podyumun zirvesine çıkma mücadelesi verecek.

Yamaha Motoxracing takımıyla yarışan milli sporcu Bahattin Sofuoğlu da Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan bir başka sporcu olacak.

Can Öncü İngiltere'de, Deniz Öncü Almanya'da piste çıkacak

Dünya Supersport Şampiyonası'nda da sezonun yedinci ayağı İngiltere'de düzenlenecek.

Bu şampiyonada milli sporcu Can Öncü, yarın serbest antrenmanlara ve ardından superpole yarışına çıkacak. Can Öncü, 12 Temmuz Cumartesi günü saat 15.35'te ilk yarışta, 13 Temmuz Pazar günü ise saat 17.15'te de ikinci ana yarışta mücadele edecek.

Genç motosikletçi Deniz Öncü de hafta sonu Almanya'da Dünya Moto2 Şampiyonası'nda yarışacak.

Deniz Öncü, Sachsenring Pisti'nde Red Bull KTM Ajo takımıyla ödül kürsüsünde yer almaya çalışacak. Deniz, 12 Temmuz Cumartesi günü sıralama yarışlarında en iyi zamanı yapmaya çalışacak. Deniz Öncü'nün mücadele edeceği 25 turluk ana yarış ise 13 Temmuz Pazar günü saat 13.15'te start alacak.

Kaynak: AA

Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere, Almanya, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Motosikletçiler İngiltere ve Almanya'da Yarışacak - Son Dakika

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