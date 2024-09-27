Milli Motosikletçiler İspanya ve Endonezya'da Yarışacak - Son Dakika
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Spor

Milli Motosikletçiler İspanya ve Endonezya'da Yarışacak

Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da, Deniz Öncü ise Endonezya'da önemli yarışlara katılacak.

27.09.2024 10:16
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Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, İspanya'da, Deniz Öncü ise Endonezya'da yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike Şampiyonası ve Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayak yarışları hafta sonu MotorLand Aragon Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Fransa'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağında yaşadığı kaza sonrası tedavisi tamamlanan Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad Takımıyla şampiyonadaki liderlik avantajını korumak için mücadele edecek.

Bugün serbest antrenmanların yapılacağı şampiyonada Toprak, yarın TSİ 15.00'te birinci yarışa çıkacak. Milli sporcu, 29 Eylül Pazar günü ise saat 12.00'de superpole ve saat 15.00'te hafta sonunun ikinci yarışı için gaza basacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda genel klasmanda Toprak Razgatlıoğlu, 365 puanla liderliğini sürdürürken en yakın rakibi İtalyan Nicolo Bulega 352 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü de İspanya'da yarışacak

Milli motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü'nün yer aldığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın 10. ayak yarışları da MotorLand Aragon Pisti'nde yapılacak.

Bahattin Sofuoğlu, MV Agusta Reparto Corse takımıyla Can Öncü ise Kawasaki Puccetti takımıyla podyuma çıkmak için mücadele edecek.

Şampiyonada yarın TSİ 16.15'te birinci yarışlar, 29 Eylül Pazar günü saat 16.15'te de ikinci yarışlar yapılacak.

Deniz Öncü ise Endonezya'da yarışacak

Dünya Moto2 Şampiyonası'nda yer alan milli motosikletçi Deniz Öncü, Endonezya'da sezonun 15. yarışına çıkacak.

Mandalika Pisti'nde hafta sonu yapılacak Moto2 yarışında Deniz, takımı Red Bull KTM Ajo ile üst sıralarda yer almak için mücadele edecek.

Bugün serbest antrenmanlara, yarın sıralama yarışına katılacak milli sporcu, 29 Eylül Pazar günü sezonun 15. yarışında TSİ 08.15'te start alacak.

Milli motokrosçular ise Yunanistan'da

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası 28-29 Eylül tarihlerinde Yunanistan'da yapılacak.

Krinides MX Pisti'nde düzenlenecek şampiyonaya Türkiye adına Aydın Cem Haliloğlu, Yağız Kaya, Deniz Karahan, Uluç Taşöz, Mehmet Emin Hıd, Batuhan Demiryol, Yiğit Ali Selek, Efe Kemal Hıd, Murat Başterzi ve Volkan Özgür katılacak.

Şampiyonada yarın antrenman ve sıralama, 29 Eylül Pazar günü iki etap halinde final yarışları gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli Motosikletçiler İspanya ve Endonezya'da Yarışacak - Son Dakika

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