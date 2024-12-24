Milli Okçular 63 Madalya Kazandı

Spor

Milli okçular, 2024 yılında uluslararası organizasyonlarda 63 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan alınan verilere göre milliler, 2024 yılında Açık Hava Avrupa Şampiyonası, Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Gençler Şampiyonası'nda toplam madalya sayılarında zirvede yer aldı.

Olimpiyatlarda ilk takım madalyasına Paris 2024'te ulaşan ay-yıldızlılar, paralimpik oyunlarında altın madalya hasretini sonlandırdı.

Avrupa şampiyonalarının yanı sıra katıldıkları tüm yarışmalardan madalya ile dönen milli okçular, 2024 yılını 28'i altın, 18'i gümüş ve 17'si bronz olmak üzere 63 madalya ile tamamladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Takımı, bronz madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Milliler, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ise birer altın ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dünya rekoru kıran Öznur Cüre Girdi, Türkiye'nin para okçulukta 16 yıllık altın madalya hasretini sonlandırdı. Ayrıca paralimpik oyunlarında Merve Nur Eroğlu ve Sadık Savaş'tan oluşan Klasik Yay Açık Karışık Milli Takımı, gümüş madalya aldı.

Almanya'nın Essen kentindeki Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda ise milliler 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Olimpiyat ve dünya şampiyonluğu bulunan milli okçu Mete Gazoz, kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Mete, bir olimpik dönem içerisinde bu üç ünvanı da taşıyan tarihteki ilk ve tek sporcu oldu.

Romanya'nın Ploiesti kentindeki Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 6 altın ve 7 gümüş madalya kazanan Türkiye, 13 madalya ile ülkeler sıralamasında birinci oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nda, madalya tasnifi yapılan 17 kategorinin 8'inde finalde mücadele eden sporcular, 7'si altın 10 madalya ile zirvede yer aldı.

Topaloğlu, "Milletimizi gururlandırdığımız bir yıl oldu"

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, 2024 yılına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Milli takımlarımız, katıldıkları Avrupa şampiyonalarının tamamında altın madalya elde etti ve rakiplerini geride bıraktı. Avrupa'nın en iyi okçuluk ülkesi olduğumuzu büyük bir üstünlükle ortaya koymuş olduk." ifadelerini kullandı.

Milli okçuların Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda tarihi madalyalar kazandığına işaret eden Topaloğlu, "Olimpik ve paralimpik düzeyde kazandığımız başarılarla tüm milletimizi gururlandırdığımız bir yıl oldu." dedi.

Topaloğlu, "2024 vizyonu" ile 3 yıl önce ortaya koymuş oldukları hedeflere ulaştıklarını belirterek, başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.