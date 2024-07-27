Milli para yüzücüsü Sevilay Öztürk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalyayı depremde hayatını kaybedenlere ithaf etmek istiyor

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Milli para yüzücü 21 yaşındaki Sevilay Öztürk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazanmayı hedeflediği madalyayı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere ithaf etmek istiyor.

Paris 2024'e takım arkadaşlarıyla Trabzon'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzunda hazırlanan Öztürk, haftanın 7 günü çift antrenman yapıyor.

Öztürk, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde bronz madalya almanın heyecanını unutamıyor.

Paralimpik sporcu, AA muhabirine, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya almak için 6 ay boyunca durmadan çalıştığını söyledi.

Kürsüye çıkıp Türk bayrağını görmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Sevilay, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bu duyguyu yeniden yaşamak istediğini ifade etti.

Sevilay, Paris 2024'te madalya almayı hedeflediğini dile getirerek, "Tek derdimiz bayrağımızı o kürsüde tekrardan görmek. İyi hazırlanıyoruz. Antrenmanlar aşırı yoğun. İnşallah çok güzel devam eder de güzel sonuçlarıyla birlikte Paris'te de madalya alırız." ifadelerini kullandı.

"Sudan çıktığım gibi ağladım"

Tokyo 2020'nin kendisi için çok güzel geçtiğini aktaran Sevilay, "Sudan çıktığım gibi ağladım, o kadar heyecanlıydı ki tekrarını gerçekten yaşamak isterim." dedi.

Türkiye'de geçen yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin kendisini çok etkilediğini anlatan Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Depremi ben de yaşadım ve o zamanlar yurtta tek kalıyordum. Gerçekten benim için çok zor dönemdi. Ailemden çok uzakta kaldım. Gaziantep ile Kahramanmaraş arası 1 saat ama ailem yanıma gelemedi. O kadar zorlandım ki antrenmanlarımı etkiledi. Hep korkuyla girdim suya. Depremden sonra tedavi gördüm, gerçekten çok zordu. İnşallah yine alırsam madalyamı, depremde vefat eden insanlara ithaf etmek istiyorum."