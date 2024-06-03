Ali Türkkan ve Burak Erdener İtalya etabını ikinci tamamladı - Son Dakika
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Ali Türkkan ve Burak Erdener İtalya etabını ikinci tamamladı

Ali Türkkan ve Burak Erdener İtalya etabını ikinci tamamladı

Milli rallici Ali Türkkan ve yardımcı pilotu Burak Erdener, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın (JWRC) İtalya etabını ikinci tamamladı. Sardinya Rallisi'nde 16 özel etapta toplam 266,48 kilometre koşuldu. Türkkan ve Erdener, Castrol Ford Team Türkiye adına yarışarak ikincilik elde etti. Uğur Soylu-Şener Güray ise Evofone Rally Team adına masters klasmanında beşinci oldu.

03.06.2024 14:19
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Milli rallici Ali Türkkan ve yardımcı pilotu Burak Erdener, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın (JWRC) İtalya etabını ikinci tamamladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sardinya Rallisi, toplam 266,48 kilometre uzunluğundaki 16 özel etapta koşuldu.

Bu yıl Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan milli sporcu Ali Türkkan ve tecrübeli yardımcı pilotu Burak Erdener, organizasyonda ikinci olarak podyumda yer aldı.

Evofone Rally Team adına Dünya Master Ralli Şampiyonası'nda mücadele eden Uğur Soylu-Şener Güray ise Skoda Fabia Rally2 EVO ile masters klasmanını beşinci olarak tamamladı.

Kaynak: AA

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